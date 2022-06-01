Понад тисячу конфіскованих митницею автомобілів вже відправили на фронт. Передають для потреб оборони й інші конфісковані товари.

Держмитслужба передала на потреби оборонців України конфіскованих товарів та транспортних засобів на 251 млн грн.

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Наразі вже передано:

1140 автомобілів на 155 млн грн

1,4 млн пачок цигарок вартістю на 35,4 млн грн

одягу та взуття на суму 14 млн грн

775 мобільних телефонів на 9,3 млн грн

1665 одиниць комп'ютерної техніки на суму 8,3 млн грн

109 968 одиниць запчастин до авто на суму 5,8 млн грн

продуктів харчування на 3 млн грн

Конфісковане та таке, що на інших підставах перейшло у власність держави, майно передається Збройним Силам України та правоохоронним органам згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 186-р “Про передачу майна для потреб Збройних Сил”, а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі приписів закону України “Про правовий режим воєнного стану”.