Понад тисячу конфіскованих митницею автомобілів вже відправили на фронт. Передають для потреб оборони й інші конфісковані товари.
Держмитслужба передала на потреби оборонців України конфіскованих товарів та транспортних засобів на 251 млн грн.
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Наразі вже передано:
- 1140 автомобілів на 155 млн грн
- 1,4 млн пачок цигарок вартістю на 35,4 млн грн
- одягу та взуття на суму 14 млн грн
- 775 мобільних телефонів на 9,3 млн грн
- 1665 одиниць комп'ютерної техніки на суму 8,3 млн грн
- 109 968 одиниць запчастин до авто на суму 5,8 млн грн
- продуктів харчування на 3 млн грн
Конфісковане та таке, що на інших підставах перейшло у власність держави, майно передається Збройним Силам України та правоохоронним органам згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 186-р “Про передачу майна для потреб Збройних Сил”, а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі приписів закону України “Про правовий режим воєнного стану”.