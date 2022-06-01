Понад тисячу конфіскованих митницею автомобілів вже відправили на фронт. Передають для потреб оборони й інші конфісковані товари.

Держмитслужба передала на потреби оборонців України конфіскованих товарів та транспортних засобів на 251 млн грн.

Читайте також: Українська митниця заблокувала сотні автомобілів в одеських портах

Наразі вже передано:

  • 1140 автомобілів на 155 млн грн
  • 1,4 млн пачок цигарок вартістю на 35,4 млн грн
  • одягу та взуття на суму 14 млн грн
  • 775 мобільних телефонів на 9,3 млн грн
  • 1665 одиниць комп'ютерної техніки на суму 8,3 млн грн
  • 109 968 одиниць запчастин до авто на суму 5,8 млн грн
  • продуктів харчування на 3 млн грн

Конфісковане та таке, що на інших підставах перейшло у власність держави, майно передається Збройним Силам України та правоохоронним органам згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 186-р “Про передачу майна для потреб Збройних Сил”, а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі приписів закону України “Про правовий режим воєнного стану”.