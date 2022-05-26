На початку травня Кабмін ухвалив розпорядження, згідно з яким ввозити автомобілі можна лише через три пункти пропуску. Порти Одеського регіону, де залишилися сотні машин, до списків пунктів пропуску не потрапили.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 354-р від 03 травня 2022 року, ввозити автомобілі з подальшим розмитненням можна лише через три пункти пропуску: Грушів та Устилуг на кордоні з Польщею (у Львівській та Волинській областях відповідно), а також Малий Березний на кордоні зі Словаччиною (у Закарпатській області).

Читайте також: 10 мільярдів гривень зекономили українці завдяки нульовому розмитненню

Таким чином, уряд намагався зменшити черги на кордоні, розвантаживши інші пункти пропуску для проїзду вантажів та гуманітарної допомоги. Що правда, вийшло навпаки – черги на зазначених пунктах пропуску розтягнулись на кілька діб через надто тривалі бюрократичні процедури.

Також український Уряд не врахував порти Одеської області. До початку війни Україну, тільки на поромному комплексі порту Чорноморськ знаходилися сотні автомобілів, які чекали черги на розмитнення.

На початку травня на поромному комплексі залишалося близько 200 автомобілів. І керівництво митниці заборонило розмитнити їх, посилаючись на ухвалене Розпорядження №354-р. Такі дії фактично порушують законодавство України — автомобілі ввезені в Україну до 24 лютого, але отримати їх зараз неможливо.

Окрім того, одержувачі продовжують оплачувати зберігання своїх автомобілів. Наразі автомобілі не можна навіть тимчасово оформити, щоб перевезти їх на інший митний пост.

Ще одна проблема – змінені транзитні шляхи прямування авто. Так, Розпорядження створює нові складнощі для імпорту автомобілів до України. Судна, які везли машини до України до війни, були змушені вивантажити авто в інших країнах. І автомобілі опинилися у румунських, болгарських, грецьких та турецьких портах.

Найзручніший маршрут для доставки цих авто до України – через Румунію. Але на кордоні з Румунією на Одещині не відкрито жодного пункту пропуску. Виходить, що одержувачу потрібно власним коштом “підвозити” автомобіль до Західної України — і лише там уже ввозити до країни. Це також створює додаткові витрати, які оплачують українці.

Як вирішуватиметься це питання – невідомо. Є ймовірність, що звернення до уряду вплине на рішення про заборону, і тоді питання з автомобілями в портах вирішиться. Проте станом на сьогодні українці змушені приймати нові умови чиновників, не обґрунтовані і навіть непотрібні.