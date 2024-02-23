Закарпатская таможня озвучила наиболее распространенные причины штрафов за нарушение таможенного режима с автомобилями и сумму штрафов.

Подводя итоги зафиксированных в 2023 году нарушений, связанных с автомобилями, перемещенными через границу на иностранных номерных знаках, в управлении по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Закарпатской таможни раскрыли статистику основных несоблюдений таможенных правил. В основном нарушители подпадали под административную ответственность.

Среди самых распространенных фактов – нарушение сроков временного ввоза на таможенную территорию Украины и транзита транспортных средств. За указанный период составлено 712 протоколов о ПМЖ (по статьям 470 и 481 Таможенного Кодекса Украины). Считай, почти по два протокола на каждый день года.

Читайте также Названы автомобили, что чаще всего импортировались через пункты пропуска Закарпатья: сколько из них было новых

Значительная часть, а это 592 дела на сумму 54 млн грн, касалась превышения сроков транзитного перемещения транспортных средств по территории Украины и превышение времени их временного ввоза.

Остальные – 119 протоколов о НМП составлено по статье 483 ТК Украины на сумму 26,3 млн грн по фактам перемещения через таможенную границу Украины транспортных средств с сокрытием от таможенного контроля путем представления таможне документов с признаками фальсификаций или таких, содержащих ложные данные.

Также зафиксировано нарушение относительно ввоза на таможенную территорию Украины автомобиля вне таможенного контроля (без выполнения таможенных формальностей). По данному факту составлен протокол о НТП по статье 484 Таможенного кодекса Украины на сумму более 654 тыс. грн.

За превышение сроков транзита и временного ввоза транспортного средства на более 30 суток установлен штраф на сумму 170 тысяч гривен или конфискацию транспортного средства.