С 1-го апреля завезти гуманитарную помощь на таможенную территорию Украины через международные автомобильные пункты пропуска можно будет только с использованием онлайн-портала.

Еще до 24:00 в ночь с воскресенья 31 марта на понедельник 1 апреля будет действовать переходный период, который позволяет использовать бумажные декларации. Однако уже с 0:00 1 апреля этот разрешительный акт теряет юридическую силу и вступает в силу цифровой формат.

Как помните, по сей день действовала двойная схема учета. В первом варианте получатели гуманитарной помощи имели возможность оформлять документы в бумажном виде. По второй схеме это же самое можно было делать в цифровом формате. С 1 апреля время бумажного документооборота завершается.

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Цифровой механизм позволит избавиться от бумаг и злоупотреблений при завозе и распределении гуманитарной помощи. Кроме этого, фонды и общественные организации получат возможность хранить всю историю завоза гуманитарной помощи в одном месте.



Работа системы автоматизированной регистрации гуманитарной помощи в цифрах с 1 декабря: какие товары завозили. Инфографика: Таможенная Служба Украины

Отмечается, что процедура ввоза и учета гуманитарки станет более удобной и прозрачной для всех: государства, фондов и волонтеров, организаций, которые получают помощь.

С момента запуска цифровой системы в официальный Реестр получателей гуманитарной помощи присоединилось более 8 тысяч получателей, которые легально завозят гуманитарную помощь. За время работы цифрового механизма в системе уже сформировано более 18 тысяч записей о грузах и 12,5 тысяч деклараций.