Перед католической Пасхой многие граждане хотят пересечь границу на собственных легковушках или автобусах. Это образует очереди, однако их можно уменьшить, если выбирать менее популярные пункты пропуска.

31 марта в Католической церкви в этом году – Пасха. Поэтому многие люди на праздники хотят попасть за границу – домой или в гости. Наибольшая нагрузка приходится на границу Украины с Польшей. Причем это касается уже не грузовых автомобилей, а пассажирских.

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Украинское пограничное ведомство сообщает, что в последние дни постоянно увеличивается количество желающих пересечь границу с Польшей. В течение последних дней пассажиропоток в обоих направлениях увеличился на 8 тыс.

Для пересечения границы легковушками и автобусами путешественники чаще всего выбирают пункты пропуска "Краковец" и "Шегини". Из-за этого перед данными пунктами пропуска наблюдается накопление транспорта. Также периодически появляются очереди на въезд в Украину.

Вместе с тем, избежать долгого ожидания в очереди можно, воспользовавшись другими пунктами пропуска. Ведь на украинско-польской границе, в пределах Львовской области, круглосуточно функционируют шесть пунктов пропуска для автомобильного сообщения. Наименьшая динамика движения наблюдается в "Смильнице", "Грушеве", "Раве-Русской" и "Угринове".

Чтобы убедиться, что очередь небольшая, можно воспользоваться страницами Госпогранслужбы в Фейсбук, где данные обновляются каждые три часа. Оценив размер очереди, можно выезжать на более свободный пункт пропуска.

Что касается грузовиков, то крупнейшие пункты пропуска с Польшей для них остаются заблокированными протестующими. В частности, только по несколько грузовиков в час пропускают на Раве-Русской, Дорогуске и Шегинях. Зато через Краковец и Нижанковичи сейчас идет полноценное движение грузовиков, однако и очередь там самая большая – водителям приходится стоять 5-7 дней.

Напомним, что в Польше начали отбирать авто за "пьянку".