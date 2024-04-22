Пограничная и таможенная службы Украины сообщили о разблокировании польскими фермерами пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" для грузового трансопрта.

Международный автомобильный пункт пропуска практически простаивал с 9 февраля в сторону Польши, хотя в Украину транспорт понемногу шел. В 13:40 22 апреля фермеры полностью сняли осаду, что сразу же возобновило полноценное функционирование таможенно-пограничных постов по обе стороны границы.

Сейчас, как сообщают Госслужбы обоих наших ведомств, МАПП "Ягодин" и с противоположной стороны "Дорогуск" оформление и пропуск через границу ТС в обоих направлениях осуществляют пропуск грузовиков в обычном рабочем режиме. А это один из крупнейших пунктов пропуска с Польшей.

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В ближайшие сутки пункт пропуска "Ягодин" планирует выйти на доблокадные показатели оформления грузового и пассажирского транспорта. Весь списочный сменный состав пограничников и таможенников приступил к работе.

Также в штатном режиме работают ветеринарные, фитосанитарные и другие службы и структурные подразделения транспортного перехода.

Напомним, в конце прошлой недели польский премьер-министр Дональд Туск призвал фермеров прекратить блокирование границ, поскольку после сокрушительных российских расстрелов украинских городов и сел соседям нужно помогать, а не притеснять.

"Мы не можем никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда там идет война. Хочу предупредить любого в Польше не делать ничего, чтобы хоть как-то навредить Украине", – заявил Дональд Туск.

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Очевидно, в этот раз слова премьер-министра Польши Дональда Туска не разошлись с делом. Вот только пока неясно, как надолго разблокировка будет действовать.