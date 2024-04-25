Нынешние забастовки польских фермеров с началом весенне-полевых работ постепенно начнут спадать, поскольку настоящим фермерам тракторы все больше нужны на посеве, посадке и уходе за растениями.

Эксперты прогнозируют, что на акциях протеста организаторы оставят арендованную и малопригодную старую технику, которая уже свое отходила. Исправные тракторы сейчас в дефиците, не говоря уже о новых поступлениях сельхозтехники, спрос на которую в первом квартале снизился почти на 19%.

Если в прошлом году с 1 января по 31 марта в Польше зарегистрировали 2 505 сельскохозяйственных машин, то сейчас за такой же календарный период фермеры поставили на учет только 2 037 единиц. Разница в 18,7% довольно существенная.

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Как отмечают эксперты AgroPolska, первый квартал этого года "прошел в тенденции к снижению новых тракторов и прицепов". Фермеры все чаще переходят на подержанные тракторы.

Февраль в регистрации сельхозмашин был худшим за последние 5 лет, на учет поставили лишь 528 тракторов. По мнению экспертов, этот показатель не сильно подействует на аграрное производство, но со временем проявится, потому что тенденция спада идет еще с прошлого года.

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В прошлом году польский рынок тракторов упал на 12%, зарегистрировано лишь 10 311 единиц. Это пятое место в Европе, которая в целом по регистрации тракторов держится стабильно. Лучшую результативность там показали Франция, где в прошлом году купили 35 665 единиц (+2,3%), и Германия, которая поставила на учет на 5 320 тракторов меньше.