Аналитики экспертного центра ManpowerGroup провели исследование и пришли к выводу, что каждая третья компания сферы логистики и транспорта Польши во втором квартале этого года планирует увольнять сотрудников.

Критическая ситуация на рынке транспортно-логистических услуг ставит польскую индустрию перевозок в неудобные условия. И хотя это официально не связывается с недавним почти полугодовым блокированием автоперевозчиками польско-украинской границы, грузоотправители без особого шума и рекламы прибегли к услугам более стабильных транспортных компаний Европы.

Из-за отсутствия заказов польские операторы автоперевозок теряют способность конкурировать с крупными предприятиями из других европейских стран. Эту новость распространило таможенное агентство AC Porath.

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О не очень приятных вызовах времени говорится в отчете "Индустрия TSL перед лицом автоматизации и войны", который опубликовал Польский экономический институт. Именно поэтому сектор перевозок бросился искать не только варианты экономии и сбережений, но и ориентироваться на современные бизнес-решения. Правда, готовых решений эксперты не дают, они лишь констатируют факт.

Согласно отчету "ManpowerGroup Employment Outlook Barometer", с 1 апреля по 30 июня этого года 34 процента компании из индустрии TSL будут увольнять персонал. Если точнее, то фактически каждая третья компания пойдет на сокращение штата.

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Авторы исследования констатировали, что "планы найма персонала компаний из транспортной, логистической и автомобильной отраслей определенно менее оптимистичны, чем раньше". Такой вывод получился без традиционного прогноза на перспективу, что свидетельствует о кризисной ситуации и непредсказуемых ее последствиях.

Вызовы, с которыми столкнулась польская индустрия транспортно-логистических услуг:

нестабильная геополитическая ситуация;

стагнация, которая длится уже несколько месяцев, и все еще плохие экономические перспективы;

блокады границ и забастовки привели к повышению тарифов на автомобильный транспорт;

опасения относительно потери финансовой ликвидности;

увеличение количества взысканий долгов компаниями отрасли TSL;

изменения в нормативных актах внутри ЕС и с третьими странами, которые необходимо адаптировать;

изменения в подходах европейских импортеров, которые начинают избегать Польши как перевалочного центра, благоприятствуют портам Копер и Триест.

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О тревожном состоянии дел свидетельствует и то, что Западнопоморская ассоциация автоперевозчиков (ZSPD) и восемь других ассоциаций напрямую обратились с открытым письмом к премьер-министру Польши Дональду Туску с требованием временно приостановить выдачу лицензий новым компаниям. О каких новых лицензиатов может идти речь, размышляют перевозчики, когда уже действующим компаниям в секторе транспортно-логистических услуг TSL не хватает объемов перевозок и заказчиков на транспортные услуги.