Блокирование польскими перевозчиками пунктов пропуска на польско-украинской границе спровоцировало цепную реакцию по всей Европе. Первыми ударили в набат латвийские предприятия пищевой промышленности.

Уже официально заявлено, что экспорт латвийских продуктов питания оказался под угрозой. Если блокирование транспорта в польском пограничье продолжится, то это обернется пищевикам Латвии убытком минимум в 30 миллионов евро ежемесячно.

Латвийская федерация пищевых компаний (LPUF) уже выразила обеспокоенность ситуацией. По словам председателя национального совета пищевиков Инары Шуре, Украина является "важным партнером для продовольственной отрасли Латвии как с точки зрения экспорта, так и поставок сырья. Ситуация на украинско-польской границе, а следовательно, и поставки в Украину и из Украины пока непредсказуемы".

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Графики вывоза продукции и завоза сырья из-за блокирования пунктов пропуска сместились от двух дней до нескольких недель, поскольку "много транспортных единиц парализованы, стоят на границе между Польшей и Украиной, влияя на завершение других экспортных контрактов".

Экспорт в Украину значительно задерживается. Латвийские производители пищевых продуктов уже не уверены и в получении сырья, что негативно влияет на производство и грозит санкциями за невыполнение контрактов на поставку продукции не только в страны Евросоюза, но за его пределы.

Из-за несвоевременного завоза украинского сырья латвийские предприятия уменьшают выпуск продукции и срывают ее отправку по контрактам в страны Евросоюза. Фото: Dobeles Dzirnavnieks

При этом LPUF ссылается на тревожные сигналы от ведущих латвийских производителей пищевой промышленности, которые являются крупнейшими экспортерами и получателями сырья из Украины. Но если учесть запросы еще и меньших предприятий отрасли, работа которых базировалась на слаженной логистике и четких графиках автоперевозок, то ситуация выглядит критической.

И хотя производители ищут решение, уже сейчас становится понятно, что цены на сырье в других странах будут выше, чем в Украине. Как следствие, придется "повышать цены на продукцию и подталкивать инфляцию, потому что политики не выполняют свою работу".

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По мнению Инары Шуре, свое слово должно сказать Министерство иностранных дел Латвии. От дипломатов пищевая отрасль ждет более действенных шагов. Дальнобойщики Польши нанесли удар не только по экономике Украины, но и Евросоюза, и здесь нужны политические решения.

"Это касается экономики Латвии, и Министерство иностранных дел должно доказать свою политическую силу и найти решение этой чрезвычайной ситуации через работу с польскими официальными лицами, потому что вред национальной экономике Латвии растет с каждым днем", – отмечает Шуре.