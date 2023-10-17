Сейм страны может снизить размер штрафов за превышение скорости водителям с низким уровнем дохода, но существенно поднять размер взыскания за управление в состоянии опьянения.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис выступает за смягчение фискальных мер по превышению скорости, предлагает устанавливать размер финансового наказания в соответствии с уровнем доходов любителей быстрой езды. Правда, это только намерения. Объяснения по этому поводу у главы ведомства понятны - значительная часть выписанных штрафов за превышение скорости остается непогашенной.

В качестве аргумента глава МВД Латвии привел пример Финляндии, где при установлении штрафа оценивается доход конкретного человека. Там есть случаи, когда богачи вынуждены вносить штраф за превышение скорости в сотни тысяч евро.

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"Я думаю, что этот вопрос стоит обсуждения. Для состоятельных людей нынешние штрафы, возможно, очень малы, но выписывать астрономический штраф для низкоквалифицированного работника тоже нет смысла: должен быть назначен достаточно болезненный, но подъемный штраф, который человек сможет оплатить", – подчеркнул министр.

Тем временем Латвия будет ощутимо наказывать радикальным увеличением штрафов за совершение тяжелых ДТП в пьяном виде. Там, кроме заключения, планируется взыскание штрафа, что может превышать три миллиона евро.

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На рассмотрение Сейма уже переданы поправки относительно резкого увеличения денежных взысканий за пьяное вождение, которое будет назначаться помимо основного наказания. Особенно за трагические последствия.

Суммы фискального сбора за пьяное вождение с трагическими последствиями могут колебаться от 6 200 евро до 3 100 000 евро. Поправки в начале октября уже поддержала подкомиссия Сейма по уголовному правосудию и пенитенциарной политике.

Еженедельно в среднем парк изъятых у пьяных латвийских водителей автомобилей пополняется примерно на 30 единиц. Фото: LETA

Агентство LETA уточняет, что штраф от 6200 евро до 3,1 миллиона евро должен будет применяться за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортных средств, если это было совершено лицом, управляющим транспортным средством под воздействием алкоголя, наркотических средств, психотропных, токсичных или других интоксикантов, и если это привело к нанесению тяжких телесных повреждений потерпевшему или привело к смерти человека.

Даже без ДТП такой же дополнительный штраф к основной ответственности предусмотрен за управление транспортным средством или обучение вождению при концентрации алкоголя более 1,5 промилле, а также за управление транспортным средством или обучение вождению в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения.

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Если водитель в состоянии опьянения отказывается от медицинского осмотра, также будет предусмотрен штраф, но уже меньше – от 1 860 до 620 000 евро.

Когда пьяному водителю причинен легкий или средний вред здоровью потерпевшего, для дополнительного наказания предложен штраф в размере от 3 100 до 1,24 млн евро. В случае тяжелых телесных повреждений или гибели человека штраф может доходить до 3,1 млн евро.

В случае неуплаты штрафа с водителем-пьяницей никто нянчиться не будет – упрячут в тюрьму. Фото: ventasbalss.lv

Если водитель покинет место ДТП, в котором причинены легкие, средние или тяжкие телесные повреждения или смерть человека, то инициаторы дополнений Минюст и Генпрокуратура предлагают еще и штраф в размере от 3100 до 1,24 млн евро.

Пьянство за рулем в Латвии набрало больших размеров и стало угрожающим обществу. Вопреки строгим штрафам и наказаниям, еженедельно в среднем парк изъятых у пьяных водителей автомобилей пополняется примерно на 30 единиц.