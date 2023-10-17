Сейм країни може зменшити розмір штрафів за перевищення швидкості водіям з низьким рівнем доходу, але суттєво підняти розмір стягнення за керування у стані сп’яніння.

Міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс виступає за пом’якшення фіскальних заходів за перевищення швидкості, пропонує встановлювати розмір фінансового покарання відповідно до рівня доходів любителів швидкої їзди. Щоправда, це тільки ще наміри. Пояснення щодо цього у глави відомства зрозумілі - значна частина виписаних штрафів за перевищення швидкості залишається непогашеною.

Як аргумент, очільник МВС Латвії навів приклад Фінляндії, де при встановленні штрафу оцінюється дохід конкретної людини. Там є випадки, коли багачі змушені вносити штраф за перевищення швидкості у сотні тисяч євро.

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"Я думаю, що це питання варте обговорення. Для заможних людей нинішні штрафи, можливо, дуже малі, але виписувати астрономічний штраф для низькокваліфікованого працівника теж немає жодного сенсу: має бути призначений досить болючий, але підйомний штраф, який людина зможе сплатити", – підкреслив міністр.

Тим часом Латвія буде відчутно карати радикальним збільшенням штрафів за скоєння тяжких ДТП у п'яному вигляді. Там, окрім ув’язнення, планується, стягнення штрафу, що може перевищувати три мільйони євро.

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На розгляд до Сейму вже передано поправки щодо різкого збільшення грошових покарань за п'яне водіння, яке буде призначатися крім основного покарання. Особливо за трагічні наслідки.

Суми фіскального збору за п'яне водіння з трагічними наслідками може коливатися від 6 200 євро до 3 100 000 євро. Поправки на початку жовтня вже підтримала підкомісія Сейму з кримінального правосуддя та пенітенціарної політики.

Щотижня в середньому парк вилучених у п'яних латвійських водіїв автомобілів поповнюється приблизно на 30 одиниць. Фото: LETA

Агентство LETA уточнює, що штраф від 6200 євро до 3,1 мільйона євро повинен буде застосовуватись за порушення правил дорожнього руху або правил експлуатації транспортних засобів, якщо це було скоєно особою, яка керує транспортним засобом під впливом алкоголю, наркотичних засобів, психотропних, токсичних чи інших інтоксикантів, і якщо це призвело до завдання тяжких тілесних ушкоджень потерпілому або призвело до смерті людини.

Навіть без ДТП такий же додатковий штраф до основної відповідальності передбачено за керування транспортним засобом або навчання водінню при концентрації алкоголю понад 1,5 проміле, а також за керування транспортним засобом або навчання водінню у стані наркотичного, психотропного, токсичного чи іншого сп'яніння.

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Якщо водій у стані сп’яніння відмовляється від медичного огляду також буде передбачено штраф, але вже менший – від 1 860 до 620 000 євро.

Коли п’яним водієм заподіяна легка або середня шкода здоров'ю потерпілого, для додаткового покарання запропоновано штраф у розмірі від 3 100 до 1,24 млн євро. У випадку важких тілесних ушкоджень або ж загибелі людини штраф може доходити до 3,1 млн євро.

У разі несплати штрафу з водієм-п'яницею ніхто панькатися не буде – запроторять до в'язниці. Фото: ventasbalss.lv

Якщо водій покине місце ДТП, у якому заподіяно легкі, середні або тяжкі тілесні ушкодження чи смерть людини, то тут ініціатори доповнень Мінюст і Генпрокуратура пропонують штраф у розмірі від 3 100 до 1,24 млн євро.

П’янство за кермом у Латвії набрало великих розмірів і стало загрозливим для суспільства. Наперекір суворим штрафам і покаранням, щотижня в середньому парк вилучених у п'яних водіїв автомобілів поповнюється приблизно на 30 одиниць.