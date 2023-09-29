За рішенням Кабінету міністрів Латвії для України передається чергова партія із 27 автомобілів, вилучених у п’яних водіїв.

За повідомленням Delfi, конфісковані автомобілі розподілять між відомствами та організаціями. Йдеться про 13 машин для Міністерства оборони України, Регіонального центру донорів крові Харкова та військову адміністрацію міста Скадовська.

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Решту 14 автомобілів розподілять до підрозділів Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, військових адміністрацій міст Чорнобаївки та Херсона.

У переліку такі автомобілі:

Volvo XC70 (2007 року вип., орієнтовна ринкова вартість €4550),

MAN 14.232 (1995 р.в., €803),

Mitsubishi Outlander (2006 р.в., €2500),

Nissan X Trail (2003 р.в., €210),

Honda Accord (2008 р.в., €3290),

BMW 530 (2007 р.в., €5250),

Opel Vivaro (2006 рік випуску, €3999),

Mazda 3 (2004 р.в., €1000),

Ford Galaxy (1998 р.в., €180),

Volkswagen Golf (2015 р.в., €7990),

Ford Mondeo (2004 р.в., €1500),

Nissan X Trail (2008 р.в., €4550),

Mercedes Benz Vito 109 (2006 р.в., €2800),

Audi Q7 (2011 р.в., €16 900),

Volvo XC70 (2015 р.в., €12 950),

Toyota Avensis (2006 р.в., €2700),

Volvo V50 (2007 р.в., €2800),

Mazda 6 (2003 р.в., €155),

Audi A6 (2002 р.в., €180),

Volkswagen Passat (2012 р.в., €6500),

Chrysler Town&Country (2006 р.в., €1750),

Volvo XC70 (2007 р.в., €4550),

Chevrolet Cruze (€3450).

Також Україні передадуть:

квадроцикл Bombardier Outlander MAX 810 XT (2009 р.в., €6900),

напівпричіп Schmitz SPR 24 (2006 р.в., €1500),

напівпричіп Schmitz SPR 24 (2007 р.в., €1700),

напівпричіп Krone SD (€3550).

Це не перша партія конфіскованих автомобілів, переданих безоплатно Латвією для України. У середу, 8 березня 2023 року, перші вісім перші вісім автомобілів, які конфіскували у нетверезих водіїв, прибули в Україну. За час дії прийнятого Сеймом закону надійшла майже сотня автівок.

Перші вісім автомобілів, які конфіскували у нетверезих водіїв, прибули в Україну 8 березня. Фото: ГУ Міндоходів

Відповідно до закону «Про підтримку цивільного населення України», транспортні засоби Латвійської держави можуть безоплатно передаватись у власність уряду України з метою сприяння запобіганню наслідкам надзвичайної ситуації, пов’язаної з бойовими діями в Україні та підтримки українського суспільства.

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Нагадаємо, 16 лютого ц.р. Сейм терміново прийняв зміни до Закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати або дарувати державні транспортні засоби у власність уряду України – загальна підтримка українського суспільства.

Це один зі способів допомоги Латвії Україні в боротьбі з російською агресією. Конфісковані на законній підставі автомобілі є власністю Латвії й вона може їх дарувати. Тим паче, що підстав для поповнення парку конфіскованих машин додалося.

У листопаді минулого року набули чинності зміни до Кримінального кодексу, які передбачають кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом або навчання водінню, якщо концентрація алкоголю у видихуваному повітрі або аналізі крові перевищує 1,5 проміле.