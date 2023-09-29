По решению Кабинета министров Латвии для Украины передается очередная партия из 27 автомобилей, изъятых у пьяных водителей.

По сообщению Delfi, конфискованные автомобили распределят между ведомствами и организациями. Речь идет о 13 машинах для Министерства обороны Украины, Регионального центра доноров крови Харькова и военной администрации города Скадовска.

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Остальные 14 автомобилей распределят в подразделения Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, военные администрации городов Чернобаевки и Херсона.

В списке следующие автомобили:

Volvo XC70 (в 2007 году вып., ориентировочная рыночная стоимость €4550),

MAN 14.232 (1995 г.в., €803),

Mitsubishi Outlander (2006 г.в., €2500),

Nissan X Trail (2003 г.в., €210),

Honda Accord (2008 г.в., €3290),

BMW 530 (2007 г.в., €5250),

Opel Vivaro (2006 год выпуска, €3999),

Mazda 3 (2004 г.в., €1000),

Ford Galaxy (1998 г.в., €180),

Volkswagen Golf (2015 г.в., €7990),

Ford Mondeo (2004 г.в., €1500),

Nissan X Trail (2008 г.в., €4550),

Mercedes Benz Vito 109 (2006 г.в., €2800),

Audi Q7 (2011 г.в., €16 900),

Volvo XC70 (2015 г.в., €12 950),

Toyota Avensis (2006 г.в., €2700),

Volvo V50 (2007 г.в., €2800),

Mazda 6 (2003 г.в., €155),

Audi A6 (2002 г.в., €180),

Volkswagen Passat (2012 г.в., €6500),

Chrysler Town&Country (2006 г.в., €1750),

Volvo XC70 (2007 г.в., €4550),

Chevrolet Cruze (€3450).

Также Украине передадут:

квадроцикл Bombardier Outlander MAX 810 XT (2009 г.в., €6900),

полуприцеп Schmitz SPR 24 (2006 г.в., €1500),

полуприцеп Schmitz SPR 24 (2007 г.в., €1700),

полуприцеп Krone SD (€3550).

Это не первая партия конфискованных автомобилей, безвозмездно переданных Латвией для Украины. В среду, 8 марта 2023 года, первые восемь автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, прибыли в Украину. За время действия принятого Сеймом закона поступила почти сотня автомобилей.

Первые восемь автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, прибыли в Украину 8 марта. Фото: ГУ Миндоходов

Согласно закону «О поддержке гражданского населения Украины», транспортные средства Латвийского государства могут безвозмездно передаваться в собственность правительства Украины с целью содействия предотвращению последствий чрезвычайной ситуации, связанной с боевыми действиями в Украине и поддержки украинского общества.

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Напомним, 16 февраля т.г. Сейм срочно принял изменения в Закон о поддержке гражданского населения Украины, позволяющих бесплатно передавать или дарить государственные транспортные средства в собственность правительства Украины – общая поддержка украинского общества.

Это один из способов помощи Латвии Украине в борьбе с российской агрессией. Конфискованные на законном основании автомобили являются собственностью Латвии и она может их дарить. Тем более что оснований для пополнения парка конфискованных машин прибавилось.

В ноябре прошлого года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или анализе крови превышает 1,5 промилле.