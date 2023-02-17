Новий закон передбачає також можливість передачі для української армії й інших транспортних засобів, які перебувають у власності держави.

У четвер, 16 лютого, Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України. Вони передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів, які перейшли у власність Латвійського уряду, у власність уряду України для підтримки українського суспільства, повідомили агентству LETA у парламентській прес-службі.

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"Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, однак ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України", - заявив голова Комісії парламенту Латвії Раймонд Бергманіс.

Передбачено, що рішення про передачу транспортних засобів, що належать державі, у кожному конкретному випадку прийматиметься Кабінетом міністрів. Процес передачі транспортних засобів планується організувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити щодо допомоги, йдеться в інструкції до закону.