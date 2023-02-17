Новый закон предусматривает возможность передачи для украинской армии и других транспортных средств, которые находятся в собственности государства.

В четверг, 16 февраля, Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины. Они предусматривают возможность бесплатной передачи транспортных средств, перешедших в собственность Латвийского правительства, в собственность правительства Украины для поддержки украинского общества, сообщили агентству LETA в парламентской пресс-службе.

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"Пока мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", - заявил глава Комиссии парламента Латвии Раймонд Бергманис.

Предусмотрено, что решение о передаче принадлежащих государству транспортных средств в каждом конкретном случае будет приниматься Кабинетом министров. Процесс передачи транспортных средств планируется организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы помощи, говорится в инструкции к закону.