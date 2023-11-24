Украина намерена эвакуировать украинских водителей, которые застряли в очереди на польско-украинской границе из-за блокады польскими перевозчиками: Минразвития общин начало сбор данных для эвакуации заблокированных водителей.

Такое решение созрело после того, как переговорный процесс с бастующими, за которыми вероятно, стоят спецслужбы российского агрессора, не дали результатов.

Кучка протестующих осаждает уже четыре пункта пропуска – "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчева", "Рава-Русская – Гребенное" и "Шегини – Медика".

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"У нас уже исчерпалось время на согласование компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу с согласия местных властей. Мы несколько раз поднимали вопрос на рабочем и официальных уровнях по питанию, дежурства скорых, пожарных машин, надлежащих санитарных условий – этого всего нет", – делится мыслями о ситуации на польско-украинской границе заместитель главы Минразвития Сергей Деркач.

Сейчас ведомство инициирует создание мониторинговой группы со стороны Европейского Союза на границе. Это нужно для официальной фиксации европейскими коллегами ситуации перед пунктами пропуска. Важно задокументировать все, начиная от пропуска машин с опасными грузами, гуманитарной помощью. Однако, отмечает Сергей Деркач, важнейшим в этих обстоятельствах должно быть решение судьбы украинских водителей, которые уже более двух недель заблокированы в пограничье в ужасных условиях.

На всех четырех автотранспортных подходах к польским пунктам пропуска назрела критическая ситуация и она с каждым днем ухудшается, поскольку местные власти способствовали развертыванию блокады, позволив такие акции.

Несколько грузовиков блокируют транспортные переходы Украины с Европой. Фото: Rafał Mekler

Из-за ухудшения состояния здоровья водителей, обострения их психологического состояния и ужасных условий пребывания, будут вывозить всех, кто выразит такое желание. Форма для заполнения заявок об эвакуации уже распространена среди водителей и на платформе.

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Правда, на своей странице в Facebook автор сообщения не коснулся вопросов, что будет с фурами в пограничье, кто их будет охранять и кто будет отвечать за грузы, поскольку на время транспортировки каждый водитель является материально-ответственным лицом как за транспортное средство, так и за груз для доставки.

Еще один аспект – как водители будут возвращаться за границу к своим машинам. Ведь в период военного положения мужчины призывного возраста выезжать за границу не могут. Исключение – водители с соответствующей категорией за рулем грузовиков, которые внесены в систему "Шлях". А ведь если они выедут без своих машин, то по закону въезд в Польшу будет для них запрещен.