Заблокирован въезд в еще один крупный пункт пропуска, а срок акции продлен.

Еще один из крупных пунктов пропуска на украинско-польской границе заблокирован польскими протестующими. Речь идет о "Медике", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", через которую все это время еще происходило движение грузовиков в Украину.

Протестующие из пророссийской партии "Конфедерация" сначала согласовали с местными властями разрешение на протест с 23 по 26 ноября, но позже продлили его до 3 января 2024 года.

Также интересно из-за блокирования границы цены на автогаз в Украине растут

Вместе с тем, организатор блокады грузовиков с Украиной Рафал Меклер сообщил в Facebook о продлении своей акции еще на месяц на одном из переходов.

"Мы подали еще одну заявку. Протест в Дорогуске продлен до 1 февраля 2024 года. Принято без возражений", – написал он.

Очевидно, что такое поведение свидетельствует о нежелании договариваться, хотя украинская сторона совместно с польской и европейской уже не раз встречалась с протестующими и шла на определенные уступки.

Блокирование украино-польской границы, по некоторым подсчетам, уже принесло Украине убытков на 400 млн евро. Кроме того, из-за неподходящих условий в очередях гибнут люди – недавно стало известно о смерти уже второго украинского водителя в грузовике.

Также в тему: из-за забастовки польских перевозчиков страдает украинский авторынок

Актуальная информация о блокировании пунктов пропуска польскими забастовщиками от Гостаможслужбы Украины:

МПП "Шегини" - "Медика"

Забастовка польских перевозчиков распространилась и на п/п ''Шегини'' - ''Медика''. Пропуск автобусов и легковушек осуществляется в обычном режиме, однако грузовые транспортные средства не пропускают вообще.

Перед п/п "Медика" в направлении "въезд в Украину" очередь из грузовиков насчитывает около 1500 авто. Со стороны Украины реальная очередь пока отсутствует. В системе "еЧерга" в ожидании около 1000 авто.

МПП "Рава-Русская" - "Хребенне"

Польские забастовщики продолжают блокировать пункт пропуска. Очередь грузовых автомобилей на польской стороне составляет 600 авто. В системе "еЧерга" пока зарегистрировано 1022 грузовика.

МПП "Краковец" - "Корчева"

Забастовка польских перевозчиков продолжается. Пропуск автобусов и легковушек осуществляется в обычном режиме. Очередь в направлении "въезд в Украину" из грузовых автомобилей на польской стороне насчитывает более 1700 единиц.

МПП "Ягодин" - "Дорогуск"

Продолжается забастовка польских перевозчиков перед пунктом пропуска "Дорогуск". Сейчас стало известно, что протестующие вероятно получили согласование на проведение забастовки от Департамента транспорта Министерства инфраструктуры Республики Польша до 01 февраля 2024 года.

Сегодня на утро перед п/п накопилось 800 грузовиков на въезд, на выезд ожидает 100 транспортных средств. В системе "еЧерга" зарегистрировано 2239 т/с на выезд из Украины.

В то же время по неподтвержденной информации есть намерения распространить блокировку также на пункт контроля "Нижанковичи" – "Мальховице". Там электронная очередь из грузовых автомобилей на выезд из Украины выросла с 1300 до 2000 автомобилей.