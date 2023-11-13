Забастовка польских перевозчиков наносит огромный ущерб многим сферам бизнеса в Украине. Если власти не разрешат эту ситуацию в ближайшее время в Украине может возникнуть дефицит автомобилей.

Как сообщает AUTO-Consulting, тысячи грузовиков ожидают выезда из Польши в Украину из-за блокады границы польскими перевозчиками на трех пунктах пропуска – и ситуация будет усложняться из-за обещаний польских перевозчиков провести долгосрочную акцию. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Для авторынка это означает, что к концу года возникнет дефицит новых автомобилей, застрявших на границе.

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К сожалению, это уже начали чувствовать автомобильные дилеры, своевременно не получившие автомобили. Сейчас работают другие маршруты, но это займет время. И в очередной раз растет стоимость логистики для автомобильных операторов, потому что увеличивается километраж, время работы водителей и т.п.

В AUTO-Consulting предупреждают, что дефицит автомобилей может отразиться на итогах ноября и декабря, потому что на рынок просто зайдет меньше новых автомобилей, чем нужно украинским покупателям. Ущерб, который понесут автомобильные дилеры, от этой забастовки польских перевозчиков будут считаться уже по ее завершении, но они точно будут и немалые.

Напомним, что еще до забастовки операторы рынка прогнозировали, что до конца года удастся реализовать 65 тыс. новых авто.