Страйк польських перевізників наносить величезну шкоду багатьом сферам бізнесу в Україні. Якщо влада не вирішить цю ситуацію найближчим часом в Україні може викликати дефіцит автомобілів.

Як повідомляє AUTO-Consulting тисячі вантажівок очікують виїзду з Польщі в Україну через блокаду кордону польськими перевізниками на трьох пунктах пропуску – і ситуація буде ускладнюватися через обіцянки польських перевізників провести довгострокову акцію. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Для авторинку це означає, що під кінець року виникне дефіцит нових автомобілів, які застрягнуть на кордоні.

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Нажаль, це вже почали відчувати автомобільні дилери, які своєчасно не отримали автомобілі. Зараз напрацьовують інші маршрути, але це займе час. І в черговий раз зростає вартість логістики для автомобільних операторів, бо збільшується кілометраж, час роботи водіїв і т.п.

В AUTO-Consulting попереджають, що дефіцит автомобілів може відобразитися на підсумках листопаду та грудня, бо на ринок просто зайде менша кількість нових автомобілів, ніж потребують українські покупці. Збитки, які понесуть автомобільні дилери, від цього страйку польських перевізників, будуть рахуватися вже по його завершенні, але вони точно будуть і чималі.

Нагадаємо, що ще до страйку, оператори ринку прогнозували, що до кінця року вдасться реалізувати 65 тис. нових авто.