Обіцяний раніше страйк польських перевізників розпочався. Ускладнення руху для вантажівок відмічається на трьох пунктах пропуску.

6 листопада польські перевізники розпочали блокування проїзду вантажівок через польсько-український кордон. Про це українських прикордонників повідомили польські колеги.

Про цей страйк було оголошено заздалегідь. Акція може тривати до кінця 2023 року.

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Після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску «Ягодин – Дорохуськ», «Краківець – Корчова», «Рава-Руська – Хребене».

Таким чином, ускладнення руху для українських вантажівок можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд. За наявною інформацією, організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас протестувальники не будуть заважати рухові вантажівок з військовими, гуманітарними вантажами та такими, що швидко псуються.

Окрім цього організатори страйку на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусам та легковому транспорту.