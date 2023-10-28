Польські перевізники планують двомісячний страйк з початку листопада.

З третього листопада польські перевізники планують величезний страйк на українському кордоні. Однак якщо раніше вони обмежувались одним пунктом пропуску, то тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України. Втім, навряд чи це їм вдасться, хоча й на певних ділянках можуть бути затримки у русі.

Перші збори учасників на 30-50 чоловік вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада. Акція планується терміном на два місяці, тобто до кінця 2024 року, повідомляють в Міжнародній Транспортній Асоціації України.

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Причина страйків – надмірна конкуренція українських перевізників щодо польських після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. Польські перевізники вимагають таких дій від влади:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних (тобто й українських) перевізників правила перевезень за ЄКМТ;

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи “Шлях”.

Окрім страйків на кордонах з Україною, з дев’ятого листопада плануються страйки співробітників портів Гдиня та Гданськ (Польща), на які припадає левова частка фрахтів з України. Ці порти після закриття українських отримали збільшення’ навантаження з українського імпорту-експорту. Водночас місцеві працівники не отримали підвищення заробітної плати.

Втім, польська влада може ще попередити ці страйки або й створити умови для їх уникнення.