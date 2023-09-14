У рамках проєкту єЧерга міжнародні автоперевізники отримали можливість відслідковувати всі онлайн-бронювання в особистому кабінеті.

Відтепер переглядати активні черги можна через особистий кабінет у системі "Шлях". Мова йде про статус кожної вантажівки та автобуса, зареєстрованих на перевізника. Опціональне відстеження стало доступним завдяки інтеграції систем єЧерга та "Шлях", які на днях поєднало Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Міністерство перебуває у постійному діалозі з перевізниками та водіями, а всі конструктивні пропозиції щодо вдосконалення сервісу єЧерга завжди беруться в роботу. Функція заміни водія, доступність сімома мовами, можливість перевізнику слідкувати за чергами своїх автівок одночасно – це лише частина функціоналу, яка була розроблена для зручності користувачів", – зазначає віце-прем'єр міністр з відновлення, міністр розвитку громад Олександр Кубраков.

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Перевірити статус всіх автомобілів в електронній черзі можна в особистому кабінеті системи «Шлях» у вкладці «Моя єЧерга».

Автоперевізник може переглянути:

транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі;

статус авто в єЧерзі;

дані про підприємство, транспортний засіб, причіп;

номер вантажної митної декларації.

Відтепер у вкладці «Моя єЧерга» системи «Шлях» можна побачити, як далеко ваша автівка від кордону і скільки часу вона провела у пункті пропуску – єЧерга все бачить і все покаже. Фото: dpsu.gov.ua

Як знаєте, в Україні з 1 серпня триває тестування послуги електронного запису для перетину кордону автобусами. Тестування охоплює вісім пунктів пропуску, регулярні та нерегулярні маршрути. За результатами тестування невдовзі стане доступною послуга слотування – можливість обрати час перетину кордону відповідно до розкладу руху автобуса.



За час функціонування єЧерги кордон за електронним записом вже перетнуло 415 тисяч вантажівок та майже 7 тисяч автобусів.