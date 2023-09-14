В рамках проекта еЧерга международные автоперевозчики получили возможность отслеживать все онлайн-бронирования в личном кабинете.

Теперь просматривать активные очереди можно через личный кабинет в системе "Шлях". Речь идет о статусе каждого грузовика и автобуса, зарегистрированных на перевозчике. Опциональное отслеживание стало доступным благодаря интеграции систем "Черга" и "Шлях", которые на днях объединило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

"Министерство находится в постоянном диалоге с перевозчиками и водителями, а все конструктивные предложения по совершенствованию сервиса есть Очередь всегда берутся в работу. Функция замены водителя, доступность на семи языках, возможность перевозчику следить за очередями своих автомобилей одновременно – это лишь часть функционала, которая была разработана для удобства пользователей", – отмечает вице-премьер министр по восстановлению, министр развития общин Александр Кубраков.

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Проверить статус всех автомобилей в электронной очереди можно в личном кабинете системы "Шлях" во вкладке "Моя еЧерга".

Автоперевозчик может просмотреть:

транспортные средства, зарегистрированные в электронной очереди;

статус авто в очереди;

данные о предприятии, транспортном средстве, прицепе;

номер грузовой таможенной декларации.

Отныне во вкладке «Моя есть Очередь» системы «Путь» можно увидеть, как далеко ваш автомобиль от границы и сколько времени он провел в пункте пропуска – есть Очередь все видит и все покажет. Фото: dpsu.gov.ua

Как знаете, в Украине с 1 августа идет тестирование услуги электронной записи для пересечения границы автобусами. Тестирование включает восемь пунктов пропуска, регулярные и нерегулярные маршруты. По результатам тестирования вскоре станет доступна услуга слотирования – возможность выбрать время пересечения границы в соответствии с расписанием движения автобуса.



За время функционирования Очереди границу за электронной записью уже пересекло 415 тысяч грузовиков и почти 7 тысяч автобусов.