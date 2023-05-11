В настоящее время "єЧерга" работает на 13 международных пунктах пропуска. Еще три пункта перестанут пропускать грузовой транспорт по живой очереди в ближайшие дни.

11 мая в 11:15 в международном пункте пропуска "Устилуг - Зосин" (пустые грузовики) началось движение грузового транспорта исключительно по записи в электронной очереди пересечения границы (єЧерга). Грузовики могут пересекать границу исключительно по электронной очереди на следующих пропускных пунктах:

  • ﻿﻿﻿Ягодин – Дорогуск
  • ﻿﻿﻿Нижанковичи – Мальховице (пустые грузовики)
  • Порубное – Сирет
  • ﻿﻿﻿Мамалыга – Кривая
  • Чоп (Тиса) – Захонь
  • Дьяково – Халмеу
  • ﻿Могилев-Подольский – Отач
  • ﻿﻿Рени – Джурджулешты
  • ﻿﻿﻿﻿Староказаче – Тудора
  • Виноградовка – Вулканешты
  • Ужгород – Вышне Немецке
  • ﻿﻿﻿Шегини – Медика
  • Устилуг – Зосин (пустые грузовики)

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Прогнозируемое время начала движения грузовиков исключительно по записи в “єЧерга” на других МАПП:

  • Краковец – Корчёва: 12 мая, 06:00
  • ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Орловка – Исакча: 11 мая, 22:30
  • Рава-Руска - Хребенное: 13 мая, 10:00.