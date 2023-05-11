В настоящее время "єЧерга" работает на 13 международных пунктах пропуска. Еще три пункта перестанут пропускать грузовой транспорт по живой очереди в ближайшие дни.
11 мая в 11:15 в международном пункте пропуска "Устилуг - Зосин" (пустые грузовики) началось движение грузового транспорта исключительно по записи в электронной очереди пересечения границы (єЧерга). Грузовики могут пересекать границу исключительно по электронной очереди на следующих пропускных пунктах:
- Ягодин – Дорогуск
- Нижанковичи – Мальховице (пустые грузовики)
- Порубное – Сирет
- Мамалыга – Кривая
- Чоп (Тиса) – Захонь
- Дьяково – Халмеу
- Могилев-Подольский – Отач
- Рени – Джурджулешты
- Староказаче – Тудора
- Виноградовка – Вулканешты
- Ужгород – Вышне Немецке
- Шегини – Медика
- Устилуг – Зосин (пустые грузовики)
Также интересно как записаться на пересечение границы в электронную очередь
Прогнозируемое время начала движения грузовиков исключительно по записи в “єЧерга” на других МАПП:
- Краковец – Корчёва: 12 мая, 06:00
- Орловка – Исакча: 11 мая, 22:30
- Рава-Руска - Хребенное: 13 мая, 10:00.