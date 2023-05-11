В настоящее время "єЧерга" работает на 13 международных пунктах пропуска. Еще три пункта перестанут пропускать грузовой транспорт по живой очереди в ближайшие дни.

11 мая в 11:15 в международном пункте пропуска "Устилуг - Зосин" (пустые грузовики) началось движение грузового транспорта исключительно по записи в электронной очереди пересечения границы (єЧерга). Грузовики могут пересекать границу исключительно по электронной очереди на следующих пропускных пунктах:

﻿﻿﻿Ягодин – Дорогуск

﻿﻿﻿Нижанковичи – Мальховице (пустые грузовики)

Порубное – Сирет

﻿﻿﻿Мамалыга – Кривая

Чоп (Тиса) – Захонь

Дьяково – Халмеу

﻿Могилев-Подольский – Отач

﻿﻿Рени – Джурджулешты

﻿﻿﻿﻿Староказаче – Тудора

Виноградовка – Вулканешты

Ужгород – Вышне Немецке

﻿﻿﻿Шегини – Медика

Устилуг – Зосин (пустые грузовики)

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Прогнозируемое время начала движения грузовиков исключительно по записи в “єЧерга” на других МАПП: