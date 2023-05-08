Какие пункты пропуска работают по электронной очереди "єЧерга", для каких автомобилей, как записаться в электронную очередь на пересечение границы.

8 мая 2023 началась запись в электронную очередь для водителей грузовых автомобилей на новых пунктах пропуска.

Записаться в “єЧерга” можно:

на сайте – echerha.gov.ua
в мобильном приложении єЧерга

Также интересно когда легковые авто будут пересекать границу с использованием электронной очереди

“єЧерга” рабоатет в таких пунктах пересечения границы:

Волынская область

  • Ягодин – Дорогуск
  • Устилуг – Зосин

Львовская область

  • Краковец – Корчевая
  • Рава-Русска – Позвоночное
  • Шегини – Медика
  • Нижанковичи – Мальховице

Черновицкая область

  • Порубное – Сирет
  • Мамалыга – Кривая

Закарпатская область

  • Ужгород – Вышнее Немецкое
  • Чоп (Тиса) – Захонь
  • Дьяково – Халмеу

Винницкая область

  • МАПП «Могилев-Подольский – Отач

Одесская область

  • Рени – Джурджулешты
  • Староказачье – Тудора
  • Виноградовка – Вулканешты
  • Орловка – Исакча

Видеоинструкция «Как стать в єЧергу?»:

Актуальная информация о количестве грузовиков, стоящих в этих пунктах пропуска по состоянию на первую половину 8 апреля:

Грузовые автомобили, ставшие в живую очередь к началу записи в “єЧерзі”, продолжают ехать в живой очереди.