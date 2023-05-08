Какие пункты пропуска работают по электронной очереди "єЧерга", для каких автомобилей, как записаться в электронную очередь на пересечение границы.
8 мая 2023 началась запись в электронную очередь для водителей грузовых автомобилей на новых пунктах пропуска.
Записаться в “єЧерга” можно:
на сайте – echerha.gov.ua
в мобильном приложении єЧерга
Также интересно когда легковые авто будут пересекать границу с использованием электронной очереди
“єЧерга” рабоатет в таких пунктах пересечения границы:
Волынская область
- Ягодин – Дорогуск
- Устилуг – Зосин
Львовская область
- Краковец – Корчевая
- Рава-Русска – Позвоночное
- Шегини – Медика
- Нижанковичи – Мальховице
Черновицкая область
- Порубное – Сирет
- Мамалыга – Кривая
Закарпатская область
- Ужгород – Вышнее Немецкое
- Чоп (Тиса) – Захонь
- Дьяково – Халмеу
Винницкая область
- МАПП «Могилев-Подольский – Отач
Одесская область
- Рени – Джурджулешты
- Староказачье – Тудора
- Виноградовка – Вулканешты
- Орловка – Исакча