Какие пункты пропуска работают по электронной очереди "єЧерга", для каких автомобилей, как записаться в электронную очередь на пересечение границы.

8 мая 2023 началась запись в электронную очередь для водителей грузовых автомобилей на новых пунктах пропуска.

Записаться в “єЧерга” можно:

на сайте – echerha.gov.ua

в мобильном приложении єЧерга

Также интересно когда легковые авто будут пересекать границу с использованием электронной очереди

“єЧерга” рабоатет в таких пунктах пересечения границы:

Волынская область

Ягодин – Дорогуск

Устилуг – Зосин

Львовская область

Краковец – Корчевая

Рава-Русска – Позвоночное

Шегини – Медика

Нижанковичи – Мальховице

Черновицкая область

Порубное – Сирет

Мамалыга – Кривая

Закарпатская область

Ужгород – Вышнее Немецкое

Чоп (Тиса) – Захонь

Дьяково – Халмеу

Винницкая область

МАПП «Могилев-Подольский – Отач

Одесская область

Рени – Джурджулешты

Староказачье – Тудора

Виноградовка – Вулканешты

Орловка – Исакча

Видеоинструкция «Как стать в єЧергу?»: