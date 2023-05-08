Які пункти пропуску працюють за електронною чергою, для яких автомобілів, як записатися в електронну чергу на перетин кордону.

8 травня 2023 року розпочався запис в електронну чергу для водіїв вантажних автомобілів на нових пунктах пропуску.

Записатися в єЧергу можна:

на сайті - echerha.gov.ua

в мобільному застосунку «єЧерга»

Також цікаво коли легкові авто перетинатимуть кордон з використанням електронної черги

“єЧерга” дія в таких пунктах перетину кордону:

Волинська область

Ягодин – Дорогуськ

Устилуг – Зосин

Львівська область

Краківець – Корчова

Рава-Руська – Хребенне

Шегині – Медика

Нижанковичі – Мальховіце

Чернівецька область

Порубне – Сірет

Мамалига – Крива

Закарпатська область

Ужгород – Вишнє Нємецьке

Чоп (Тиса) – Захонь

Дякове – Халмеу

Вінницька область

МАПП «Могилів-Подільський – Отач

Одеська область

Рені – Джурджулєшти

Старокозаче – Тудора

Виноградівка – Вулканешти

Орлівка – Ісакча

Відеоінструкція «Як стати в чергу?»: