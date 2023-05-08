Які пункти пропуску працюють за електронною чергою, для яких автомобілів, як записатися в електронну чергу на перетин кордону.
8 травня 2023 року розпочався запис в електронну чергу для водіїв вантажних автомобілів на нових пунктах пропуску.
Записатися в єЧергу можна:
на сайті - echerha.gov.ua
в мобільному застосунку «єЧерга»
Також цікаво коли легкові авто перетинатимуть кордон з використанням електронної черги
“єЧерга” дія в таких пунктах перетину кордону:
Волинська область
- Ягодин – Дорогуськ
- Устилуг – Зосин
Львівська область
- Краківець – Корчова
- Рава-Руська – Хребенне
- Шегині – Медика
- Нижанковичі – Мальховіце
Чернівецька область
- Порубне – Сірет
- Мамалига – Крива
Закарпатська область
- Ужгород – Вишнє Нємецьке
- Чоп (Тиса) – Захонь
- Дякове – Халмеу
Вінницька область
- МАПП «Могилів-Подільський – Отач
Одеська область
- Рені – Джурджулєшти
- Старокозаче – Тудора
- Виноградівка – Вулканешти
- Орлівка – Ісакча