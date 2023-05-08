Які пункти пропуску працюють за електронною чергою, для яких автомобілів, як записатися в електронну чергу на перетин кордону.

8 травня 2023 року розпочався запис в електронну чергу для водіїв вантажних автомобілів на нових пунктах пропуску.

Записатися в єЧергу можна:

на сайті - echerha.gov.ua
в мобільному застосунку «єЧерга»

Також цікаво коли легкові авто перетинатимуть кордон з використанням електронної черги

“єЧерга” дія в таких пунктах перетину кордону:

Волинська область

  • Ягодин – Дорогуськ
  • Устилуг – Зосин

Львівська область

  • Краківець – Корчова
  • Рава-Руська – Хребенне
  • Шегині – Медика
  • Нижанковичі – Мальховіце

Чернівецька область

  • Порубне – Сірет
  • Мамалига – Крива

Закарпатська область

  • Ужгород – Вишнє Нємецьке
  • Чоп (Тиса) – Захонь
  • Дякове – Халмеу

Вінницька область

  • МАПП «Могилів-Подільський – Отач

Одеська область

  • Рені – Джурджулєшти
  • Старокозаче – Тудора
  • Виноградівка – Вулканешти
  • Орлівка – Ісакча

Відеоінструкція «Як стати в чергу?»:

Актуальна інформація про кількість вантажівок, які стоять в цих пунктах пропуску станом на першу половигну для 8 квітня:

Вантажні автомобілі, які стали в живу чергу до початку запису в єЧергу, продовжують їхати у живій черзі.