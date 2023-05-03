З наступного тижня електронною чергою зможуть користуватися водії вантажівок, з липня — водії автобусів, з серпня — власники легкових авто.

“єЧерга” стане універсальною системою для всіх видів транспорту. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд під час засідання 2 травня схвалив запуск електронної системи “єЧерга” на 16 пунктах пропуску в західному напрямку. Після реєстрації через застосунок користувач отримає повідомлення про свій статус у черзі, її просування, час заїзду до пункту пропуску.

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«Переваги єЧерги для українців: простий алгоритм дій, мінімум зусиль з боку користувача, колосальна економія часу. Переваги для бізнесу: зменшення збитків через простій, оптимізація бізнес-процесів, прозорість та однакові правила для всіх. Переваги для держави: впорядкування перевезень, ліквідація фізичних черг, аналіз транспортних потоків», — зазначив Денис Шмигаль.

Спочатку “єЧерга” стане доступною для усіх водіїв вантажного транспорту, які перетинають кордон.

До МАПП “Ягодин – Дорогуськ” додадуться, зокрема, такі найбільші пункти пропуску:



МАПП “Рава-Руська – Хребенне”

МАПП “Краківець – Корчова”

МАПП “Шегині – Медика”

МАПП “Ужгород – Вишнє-Нємецьке”

МАПП “Порубне – Сірет”

МАПП “Чоп (Тиса) – Захонь”

МАПП “Рені – Джюрджюлешть” та інші.



Записатися в “єЧергу” в нових пунктах пропуску можна з 00:00 8 травня (понеділок) на сайті echerha.gov.ua або в мобільному застосунку “єЧерга”.