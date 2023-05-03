Со следующей недели электронной очередью смогут пользоваться водители грузовиков, с июля – водители автобусов, с августа – владельцы легковых авто.

“Єчерга" станет универсальной системой для всех видов транспорта. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство во время заседания 2 мая одобрило запуск электронной системы “Єчерга" на 16 пунктах пропуска в западном направлении. После регистрации через приложение пользователь получит уведомление о своем статусе в очереди, ее продвижении, времени заезда в пункт пропуска.

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“Преимущества Єчерга для украинцев: простой алгоритм действий, минимум усилий со стороны пользователя, колоссальная экономия времени. Преимущества для бизнеса: уменьшение ущерба из-за простого, оптимизация бизнес-процессов, прозрачность и одинаковые правила для всех. Преимущества для государства: приведение в порядок перевозок, ликвидация физических очередей, анализ транспортных потоков”, — отметил Денис Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, с конца прошлого года система была успешно апробирована на двух пунктах пропуска. Теперь “Єчерга" станет доступной для всех водителей грузового транспорта, пересекающих границу. Денис Шмыгаль подчеркнул, что цель Правительства — сделать пересечение границы максимально быстрым и удобным.

Сначала “єЧерга" станет доступной для всех водителей грузового транспорта, пересекающих границу.

К МАПП "Ягодин - Дорогуск" прибавятся, в частности, следующие крупнейшие пункты пропуска:

МАПП "Рава-Русская - Хребенне"

МАПП "Краковец - Корчова"

МАПП "Шегини - Медика"

МАПП “Ужгород – Вишне-Немецкое”

МАПП "Порубное - Сирет"

МАПП "Чоп (Тиса) - Захонь"

МАПП "Рени - Джюрджюлешт" и другие.

Записаться в “єЧерга" в новых пунктах пропуска можно с 00:00 8 мая (понедельник) на сайте echerha.gov.ua или в мобильном приложении “єЧерга".