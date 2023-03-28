Раньше записаться в электронную очередь можно было только на сайте.

Водители грузовиков, пересекающих международный пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе Украины и Польши, теперь смогут пользоваться приложением eCherha на телефоне.

Официально проект стартовал в декабре прошлого года, за это время записались в электронную очередь через компьютер и проехали через пункт пропуска около 55 тысяч грузовиков. На других пунктах пропуска действует "живая" очередь, и точно узнать, когда будет возможность уехать за границу, невозможно.

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Загрузить eCherha на телефон уже можно в App Store (для операционной системы iOS) или в Google Play (для Android).

В приложении водитель оперативно получает push-сообщение о:

своем статусе в очереди

продвижение очереди

времени въезда в пункт пропуска

Для входа в программу водители должны использовать пароль и логин, которыми пользуются для авторизации на сайте echerha.gov.ua. Пользователи также могут продолжить или отменить свою запись, оставить обращение команде разработки и прочитать последние новости о проекте.

Приложение также будет удобно для польских водителей, пересекающих украинский пункт пропуска по электронной очереди. Для их комфорта добавлен польский язык. Кроме того, на сайте уже доступна видеоинструкция на польском языке “Как стать в очередь?”.

Приложение доступно на трех языках: украинском, польском и английском.

В настоящее время воспользоваться еОчередью могут международные перевозчики грузов, пересекающих границу через пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск». Заезд в сервисные зоны для пользователей еОчереди не обязателен. Водитель сам выбирает, где и как ждать пересечения границы.