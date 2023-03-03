Грузовые транспортные средства – кровь экономики. По спросу на них можно определить, как активны экономические процессы в стране.

В зависимости от назначения сегмент грузовых автомобилей делится на легкие (LCV), массой более 3,5 тонн и тягачи.

В Институте исследований авторынка исследовали эти группы техники, а также определили их в сегментах новых, подержанных перепродаж на внутреннем рынке и импорте из-за рубежа.

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Рынок LCV

В феврале украинцы приобрели 4,1 тысячи легких коммерческих транспортных средств полной массой до 3,5 тонн. Это на 19,6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 10,8% больше, чем в январе-2023.

Большинство малых коммерческих автомобилей в январе 2023 года приобрели на внутреннем рынке: 3,2 тысячи (77,9%). Из-за границы привезли 703 подержанных LCV (17,3%).

Лидером на рынке внутренних перепродаж LCV неизменно остается Mercedes-Benz Sprinter (480 шт.), на базе которого существует множество модификаций и надстроек для разных нужд. На втором месте рейтинга традиционно разместился Renault Master (349 шт.), а третье место занял Ford Transit (+1 позиция, 198 шт.).

Лидером импортных подержанных LCV остается Renault Master (198 шт.), на втором месте разместился Mercedes-Benz Sprinter (134 шт.), а третью строчку занял Renault Kangoo (51 шт.).

Новых импортных LCV продали 172 штуки, еще 26 проданных легких грузовиков были переоборудованы украинскими предприятиями. В целом, продажи новых LCV составили 4,8% от общего количества приобретенной малой коммерческой техники.

Лидером сегмента новых LCV в феврале стал Peugeot Boxer, их впервые зарегистрировали 23 штуки. На втором месте разместился Renault Master (18 шт.), а третье занял Volkswagen Transporter (17 шт.).

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Динамика рынка грузовиков

В январе украинцы приобрели 1,7 тысячи грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонн (кроме тягачей). Это на 32% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году и на 13,3% больше, чем в январе-2023.

Большинство грузовиков в январе приобрели на внутреннем рынке: 84,6% (1,4 тыс. шт.). Из-за границы привезли подержанными только 6% грузовых автомобилей (101 шт.). Такой показатель – антирекорд последних 12 месяцев. Основная причина, по которой доля импортных грузовиков сокращается - условия импорта, при которых привозить из-за границы подержанные грузовые авто выгодно лишь в возрасте до 5 лет, ведь в противном случае стоимость растаможки будет в 40 раз больше. Кроме того, на грузовые авто действует экологический стандарт "Евро-5".

Новых грузовиков приобрели еще меньше: 36 импортных и 121 переоборудованных в Украине (суммарно 157 шт., 9,4%). Низкие продажи новых грузовых автомобилей – следствие сложной экономической ситуации и отсутствия доступных программ кредитования и лизинга для бизнеса.

Динамика рынка седельных тягачей

В феврале украинцы приобрели 3,3 тысячи новых и подержанных седельных тягачей. Это на 37,5% больше, чем за аналогичный период прошлого 2022 и почти так же, чем в январе-2023. То есть, после продолжавшегося четыре месяца подряд падения продаж рынок седловых тягачей стабилизировался.

Большинство (51,5%) от всех тягачей привезли подержанными из-за границы (1,7 тыс. шт.).

На внутреннем рынке приобрели 1,5 тыс. шт., что составляет 43,6% от общего количества.

Новыми приобрели 4,9% седельных тягачей, что в количественном измерении равняется 163 штукам.