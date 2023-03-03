Вантажні транспортні засоби – кров економіки. За попитом на них можна визначити, наскільки активні економічні процеси в країні.

Залежно від призначення сегмент вантажних автомобілів поділяється на легкі (LCV), масою понад 3,5 тонн та тягачі.

В Інституті досліджень авторинку дослідили ці групи техніки, а також визначили їх в сегментах нових, вживаних перепродажів на внутрішньому ринку та імпорті з-за кордону.

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Ринок LCV

У лютому українці придбали 4,1 тисячі легких комерційних транспортних засобів повною масою до 3,5 тонн. Це на 19,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 10,8% більше, ніж у січні-2023.

Більшість малих комерційних авто у січні 2023 року придбали на внутрішньому ринку: 3,2 тисячі (77,9%). З-за кордону привезли 703 вживаних LCV (17,3%).

Лідером на ринку внутрішніх перепродажів LCV незмінно залишається Mercedes-Benz Sprinter (480 шт.), на базі котрого існує безліч модифікацій та надбудов для різних потреб. На другому місці рейтингу традиційно розмістився Renault Master (349 шт.), а третє місце зайняв Ford Transit (+1 позиція, 198 шт.).

Лідером імпортних вживаних LCV залишається Renault Master (198 шт.), на другому місці розмістився Mercedes-Benz Sprinter (134 шт.), а третю сходинку зайняв Renault Kangoo (51 шт.)

Нових імпортних LCV продали 172 штуки, ще 26 проданих легких вантажівок були переобладнані українськими підприємствами. Загалом продажі нових LCV склали 4,8% від загальної кількості придбаної малої комерційної техніки.

Лідером сегмента нових LCV у лютому став Peugeot Boxer, таких авто вперше зареєстрували 23 штуки. На другому місці розмістився Renault Master (18 шт.), а третє зайняв Volkswagen Transporter (17 шт.).

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Динаміка ринку вантажівок

У січні українці придбали 1,7 тисячі вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни (окрім тягачів). Це на −32% менше, ніж за аналогічний період минулого року і на 13,3% більше, ніж у січні-2023.

Більшість із вантажівок у січні придбали на внутрішньому ринку: 84,6% (1,4 тис. шт.). З-за кордону привезли вживаними лише 6% вантажних автомобілів (101 шт.). Такий показник — антирекорд останніх 12 місяців. Основна причина, через що частка імпортних вантажівок скорочується - умови імпорту, за яких привозити з-за кордону вживані вантажні авто вигідно лише віком до 5 років, адже в іншому випадку вартість розмитнення буде у 40 разів більшим. Окрім цього, на вантажні авто діє екологічний стандарт "Євро-5".

Нових вантажівок придбали ще менше: 36 імпортних та 121 переобладнану в Україні (сумарно 157 шт., 9,4%). Низькі продажі нових вантажних авто - наслідок складної економічної ситуації та відсутності доступних програм кредитування та лізингу для бізнесу.

Динаміка ринку сідлових тягачів

У лютому українці придбали 3,3 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Це на 37,5% більше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року та майже так само, ніж у січні-2023. Тобто, після падіння продажів, котре тривало чотири місяці поспіль, ринок сідлових тягачів стабілізувався.

Більшість (51,5%) від усіх тягачів привезли вживаними з-за кордону (1,7 тис. шт.).

На внутрішньому ринку придбали 1,5 тис. шт., що складає 43,6% від загальної кількості.

Новими придбали 4,9% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 163 штуки.