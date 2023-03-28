Раніше записатися в електронну чергу можна було лише на сайті.

Водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні України та Польщі, відтепер зможуть користуватись застосунком eCherha на телефоні.

Офіційно проєкт стартував у грудні минулого року, за цей час записалися у електронну чергу через комп’ютер та проїхали через пункт пропуску майже 55 тисяч вантажівок. На інших пунктах пропуску діє “жива” черга, і точно дізнатись, коли буде змога виїхати за кордон, неможливо.

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Завантажити eCherha на телефоні вже можна у App Store (для операційної системи iOS) чи у Google Play (для Android).

У застосунку водій оперативно отримує push-повідомлення про:

свій статус в черзі

просування черги

час заїзду до пункту пропуску

Для входу в програму водії мають використовувати той самий пароль та логін, якими користуються для авторизації на сайті echerha.gov.ua. Користувачі також мають можливість продовжити чи скасувати свій запис, залишити звернення команді розробки і прочитати останні новини про проєкт.

Застосунок також буде зручним для польських водіїв, що перетинають український пункт пропуску за електронною чергою. Для їх комфорту додана польська мова. Крім того, на сайті вже доступна відеоінструкція польською мовою «Як стати в чергу?».

Застосунок доступний трьома мовами: українською, польською та англійською.

Наразі скористатись єЧергою можуть міжнародні перевізники вантажів, що перетинають кордон через пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Заїзд до сервісних зон для користувачів єЧерги не обов’язковий. Водій сам обирає, де і як чекати перетину кордону.