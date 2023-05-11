Наразі "єЧерга"працює на 13 міжнародних пунктах пропуску. Ще три пункти перестануть пропускати вантажний транспорт за живою чергою найближчими днями.
11 травня об 11:15 в міжнародному пункті пропуску “Устилуг – Зосин” (порожні вантажівки) розпочався рух вантажного транспорту виключно за записом в електронній черзі перетину кордону (єЧерга). Вантажівки можуть перетинати кордон виключно за електронною чергою на таких пропускних пунктах:
- Ягодин – Дорогуськ
- Нижанковичі – Мальховіце (порожні вантажівки)
- Порубне – Сірет
- Мамалига – Крива
- Чоп (Тиса) – Захонь
- Дякове – Халмеу
- Могилів-Подільський – Отач
- Рені – Джурджулєшти
- Старокозаче – Тудора
- Виноградівка – Вулканешти
- Ужгород – Вишнє Нємецьке
- Шегині – Медика
- Устилуг – Зосин (порожні вантажівки)
Також цікаво як записатися на перетин кордону в електронну чергу
Прогнозований час початку руху вантажівок виключно за записом в “єЧерзі” на інших МАПП:
- Краківець – Корчова: 12 травня, 06:00
- Орлівка – Ісакча: 11 травня, 22:30
- Рава-Руська – Хребенне : 13 травня, 10:00.