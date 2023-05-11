Наразі ​"​єЧерга"працює на 13 міжнародних пунктах пропуску. Ще три пункти перестануть пропускати вантажний транспорт за живою чергою найближчими днями.

11 травня об 11:15 в міжнародному пункті пропуску “Устилуг – Зосин” (порожні вантажівки) розпочався рух вантажного транспорту виключно за записом в електронній черзі перетину кордону (єЧерга). Вантажівки можуть перетинати кордон виключно за електронною чергою на таких пропускних пунктах:

﻿﻿﻿Ягодин – Дорогуськ

﻿﻿﻿Нижанковичі – Мальховіце (порожні вантажівки)

Порубне – Сірет

﻿﻿﻿Мамалига – Крива

Чоп (Тиса) – Захонь

Дякове – Халмеу

﻿Могилів-Подільський – Отач

﻿﻿Рені – Джурджулєшти

﻿﻿﻿﻿Старокозаче – Тудора

Виноградівка – Вулканешти

Ужгород – Вишнє Нємецьке

﻿﻿﻿Шегині – Медика

Устилуг – Зосин (порожні вантажівки)

Також цікаво як записатися на перетин кордону в електронну чергу

Прогнозований час початку руху вантажівок виключно за записом в “єЧерзі” на інших МАПП: