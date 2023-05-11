Наразі ​"​єЧерга"працює на 13 міжнародних пунктах пропуску. Ще три пункти перестануть пропускати вантажний транспорт за живою чергою найближчими днями.

11 травня об 11:15 в міжнародному пункті пропуску “Устилуг – Зосин” (порожні вантажівки) розпочався рух вантажного транспорту виключно за записом в електронній черзі перетину кордону (єЧерга). Вантажівки можуть перетинати кордон виключно за електронною чергою на таких пропускних пунктах:

  • ﻿﻿﻿Ягодин – Дорогуськ
  • ﻿﻿﻿Нижанковичі – Мальховіце (порожні вантажівки)
  • Порубне – Сірет
  • ﻿﻿﻿Мамалига – Крива
  • Чоп (Тиса) – Захонь
  • Дякове – Халмеу
  • ﻿Могилів-Подільський – Отач
  • ﻿﻿Рені – Джурджулєшти
  • ﻿﻿﻿﻿Старокозаче – Тудора
  • Виноградівка – Вулканешти
  • Ужгород – Вишнє Нємецьке
  • ﻿﻿﻿Шегині – Медика
  • Устилуг – Зосин (порожні вантажівки)

Також цікаво як записатися на перетин кордону в електронну чергу

Прогнозований час початку руху вантажівок виключно за записом в “єЧерзі” на інших МАПП:

  • Краківець – Корчова: 12 травня, 06:00
  • ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Орлівка – Ісакча: 11 травня, 22:30
  • Рава-Руська – Хребенне : 13 травня, 10:00.