Польские перевозчики планируют двухмесячную забастовку с начала ноября.

С третьего ноября польские перевозчики планируют огромную забастовку на украинской границе. Однако если раньше они ограничивались одним пунктом пропуска, то теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины. Вряд ли это им удастся, хотя и на определенных участках могут быть задержки в движении.

Первое собрание участников на 30-50 человек уже согласовано с местными властями вблизи пункта пропуска Корчева на 10 утра 3 ноября. Акция планируется сроком на два месяца, то есть до конца 2024 года, сообщают в Международной Транспортной Ассоциации Украины.

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Причина забастовок – чрезмерная конкуренция украинских перевозчиков по отношению к польским после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС. Польские перевозчики требуют следующих действий от власти:

вернуть украинским перевозчикам разрешения;

усилить для иностранных (т.е. и украинских) перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;

невозможность регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

отдельную очередь в єЧерга для автомобилей на номерах ЕС;

отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

получить доступ к системе "Шлях".

Кроме забастовок на границах с Украиной, с девятого ноября планируются забастовки сотрудников портов Гдыня и Гданьск (Польша), на которые приходится львиная доля фрахтов из Украины. Эти порты после закрытия украинских получили увеличение нагрузки с украинского импорта-экспорта. В то же время, местные работники не получили повышения заработной платы.

Впрочем, польские власти могут еще предупредить эти забастовки или создать условия для их избежания.