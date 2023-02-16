В течение целого дня 16 февраля дорога для украинских грузовиков недалеко от украинской границы вблизи Дорогуська будет заблокирована. Польские фермеры протестуют против снижения цен на зерно, вызванное массовым ввозом зерновых из Украины.

16 февраля, с 10:00 утра по польскому времени из-за запланированной акции протеста в селе Окопы, движение по государственной дороге № 12, недалеко от польско-украинской границы, будет замедлено.

Полиция г. Хелм просит водителей грузовиков, следующих в Украину или выезжающих из страны, не пользоваться пунктом пропуска Дорогуськ-Ягодин, а выбирать другие пограничные переходы.

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Фермеры перекроют перекресток между Дорогуськом и Окопами. По оценкам организаторов протеста по объединению "Обманное село", на акцию протеста может выйти несколько сотен крестьян. Фермеры планируют привезти около 100-150 сельскохозяйственных тракторов, стоящих на дороге.

Акция продлится до полуночи 17 февраля. В течение этого времени грузовые автомобили, следующие из Украины или в направлении Украины, независимо от страны регистрации, не будут пропускаться. Исключение будут перевозить гуманитарную помощь, скоропортящиеся товары, а также топливо и пустые цистерны.

Фермеры объясняют, что протестуют "из-за трагической ситуации на польском рынке, вызванной неконтролируемым наплывом зерна из Украины и отсутствием адекватных мер по защите внутреннего рынка".