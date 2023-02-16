Складено рейтинг країн, де найчастіше ставалися ДТП за участі вантажних автомобілів.

Компанія-постачальник розумних платежів у галузі вантажоперевезень SNAP склала рейтинг найнебезпечніших європейських доріг для далекобійників. Для цього порівняли середньорічну кількість смертельних зіткнень вантажних автомобілів із загальною дорожньою мережею країни. Компанія проаналізувала дані з 2010 р. до 2020 р.

За результатами аналізу, найбільш небезпечні дороги для водіїв “фур” у Болгарії.

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40 відсотків усіх ДТП за участю вантажних автомобілів у Європі сталося в сільській місцевості, що свідчить про необхідність розвитку інфраструктури безпеки дорожнього руху за межами автомагістралей”, – повідомляє пресслужба компанії.

Друге місце посідає Польща та Чехія. Втім, у Болгарії кількість смертельних пригод за участю вантажівок на рік більша, ніж у цих двох країнах разом узятих. Четверте та п’яте місце посіли Румунія та Литва, хоча за кількістю ДТП вони лише трохи гірше за Польщу та Чехію.

Місце Країна Кількість смертельних ДТП на 10 тис. км доріг Рейтинг небезпеки 1 Болгарія 3.697067296 369 2 Польща 1.856026079 185 3 Чехія 1.622395176 162 4 Румунія 1.620539177 162 5 Литва 1.553818627 155 6 Німеччина 1.432162363 143 7 Люксембург 1.379786133 137 8 Словаччина 1.21112406 121 9 Велика Британія 1.182377306 118 10 Португалія 1.182147165 118

Рейтинг ґрунтується на даних ONS та Європейської комісії за період з 2010 по 2020 р.

Основні причини аварій за участю вантажівок

Автори звіту також проаналізували дані про причини дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв вантажних транспортних засобів. Щоправда, звіт охоплює дані тільки по Великій Британії. Аналітики зосередилися на періоді з 2012 по 2021 рік.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків є помилка або неправильна реакція водіїв (88% усіх ДТП). Непродумані дії є причиною 9,5% пригод, а неуважність – майже 7%. Сліпа зона великовантажу виявилася винна у 6% аварій. Це 2 726 дорожньо-транспортних пригод за участю вантажівок.

Згідно з даними звіту, більшість ДТП трапляється у світлий час доби (56%), при цьому кожна четверта трапляється в період з 15 до 17 години – в години пік. У середньому по Європі на 10 тис. км доріг припадає менше однієї ДТП за участю вантажних транспортних засобів зі смертельними наслідками.

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Найбезпечніші дороги

Автори звіту склали також карту рівня безпеки на європейських дорогах. Дослідження показали, що найменш небезпечними країнами для водіїв вантажівок виявилися Данія, Австрія та Швеція.

Найбезпечніші дороги для водіїв вантажівок знаходяться також у двох прибалтійських країнах – Латвії та Естонії, причому дороги цієї другої країни потрапили до списку найбезпечніших у Європі.

Угорські, словенські, нідерландські та французькі дороги також мають схожий рівень безпеки для далекобійників.

Рейтинг небезпеки на дорогах Європи

Фото SNAP/snapacc.com

Автори звіту заявили, що мета дослідження не в тому, щоб назвати найнебезпечніші країни, а в тому, щоб наголосити на тому, наскільки важлива робота водіїв вантажівок і наскільки важливо забезпечити далекобійникам безпечні умови праці.

Нагадаємо, Євросоюз має намір досягти нульового рівня смертності та серйозних травм на дорогах до 2050 року (місія „Vision Zero”), а ці дослідження, на думку SNAP, мають допомогти повідомити, скільки ще роботи треба зробити в цьому напрямку.