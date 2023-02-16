Составлен рейтинг стран, где чаще всего происходили ДТП с участием грузовых автомобилей.

Компания-поставщик разумных платежей в области грузоперевозок SNAP составила рейтинг самых опасных европейских дорог для дальнобойщиков. Для этого сравнили среднегодовое количество смертельных столкновений грузовых автомобилей с общей сетью дорожной страны. Компания проанализировала данные с 2010 г. по 2020 г.

По результатам анализа, наиболее опасны дороги для водителей "фур" в Болгарии.

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40 процентов всех ДТП с участием грузовых автомобилей в Европе произошло в сельской местности, что свидетельствует о необходимости развития инфраструктуры безопасности дорожного движения вне автомагистралей”, – сообщает пресс-служба компании.

Второе место занимает Польша и Чехия. В Болгарии количество смертельных приключений с участием грузовиков в год больше, чем в этих двух странах вместе взятых. Четвертое и пятое место заняли Румыния и Литва, хотя по количеству ДТП они лишь хуже Польши и Чехии.

Место Страна Количество смертельных ДТП на 10 тыс. км. дорог Рейтинг опасности 1 Болгария 3.697067296 369 2 Польша 1.856026079 185 3 Чехия 1.622395176 162 4 Румыния 1.620539177 162 5 Литва 1.553818627 155 6 Германия 1.432162363 143 7 Люксембург 1.379786133 137 8 Словакия 1.21112406 121 9 Великобритания 1.182377306 118 10 Португалия 1.182147165 118

Рейтинг основан на данных ONS и Европейской комиссии за период с 2010 по 2020 гг.

Основные причины аварий с участием грузовиков

Авторы отчета также проанализировали данные о причинах ДТП с участием водителей грузовых транспортных средств. Правда, отчет охватывает данные только по Великобритании. Аналитики сосредоточились на периоде с 2012 по 2021 год.

Самая распространенная причина несчастных случаев — ошибка или неправильная реакция водителей (88% всех ДТП). Непродуманные действия являются причиной 9,5% происшествий, а невнимательность – почти 7%. Слепая зона большегруза оказалась виновата в 6% аварий. Это 2726 дорожно-транспортных происшествий с участием грузовиков.

Согласно данным отчета, большинство ДТП случается в светлое время суток (56%), при этом каждое четвертое случается в период с 15 до 17 часов – в часы пик. В среднем по Европе на 10 тыс. км дорог приходится менее одного ДТП с участием грузовых транспортных средств со смертельным исходом.

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Самые безопасные дороги

Авторы отчета составили карту уровня безопасности на европейских дорогах. Исследования показали, что наиболее опасными странами для водителей грузовиков оказались Дания, Австрия и Швеция.

Самые безопасные дороги для водителей грузовиков также находятся в двух прибалтийских странах – Латвии и Эстонии, причем дороги этой второй страны попали в список самых безопасных в Европе.

Венгерские, словенские, нидерландские и французские дороги также имеют схожий уровень безопасности для дальнобойщиков.

Рейтинг опасности на дорогах Европы

Фото SNAP/snapacc.com

Авторы отчета заявили, что цель исследования не в том, чтобы назвать самые опасные страны, а в том, чтобы подчеркнуть, насколько важна работа водителей грузовиков и насколько важно обеспечить дальнобойщикам безопасные условия труда.

Напомним, Евросоюз намерен достичь нулевого уровня смертности и серьезных травм на дорогах до 2050 года (миссия Vision Zero), а эти исследования, по мнению SNAP, должны помочь сообщить, сколько еще работы нужно сделать в этом направлении.