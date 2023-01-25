В Германии компания BP Pulse запустила первый в Европе зарядный коридор для электрогрузовиков средней и большой грузоподъемности.

Шесть общественных зарядных станций, специально разработанных для электрических грузовиков, расположены вдоль 600-километрового участка Рейнско-Альпийского коридора в Германии.

Этот участок дороги – часть одного из самых загруженных автомобильных грузовых маршрутов в Европе, соединяющая ключевые порты Северного моря в Бельгии и Нидерландах со средиземноморским портом Генуя, Италия. Он также соединяет сеть дорог общей протяженностью 1300 км.

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Каждая зарядная станция оснащена сверхскоростными зарядными станциями мощностью 300 кВт, которые могут заряжать электрический грузовик до 200 км примерно за 45 минут.

Немецкий розничный бренд ВР называется Aral, поэтому новые зарядные устройства установлены на розничных торговых площадках Aral в Германии между столичным регионом Рейн-Неккар к юго-западу от Штутгарта и столичным регионом Рейн-Рур к востоку от голландской границы.

Магазины Aral предлагают горячую еду, туалеты и душевые для водителей во время обязательных периодов отдыха, в дополнение к зарядке электромобилей в безопасных, хорошо освещенных и удобных местах.

В ближайшие шесть месяцев планируется открытие еще двух пунктов зарядки электромобилей на розничных площадках Aral, чтобы завершить новый зарядный коридор.

Ожидается, что к 2030 году в Европе будет работать около 270 000 электрических автомобилей средней и большой грузоподъемности, и им понадобится до 140 000 общественных и конечных электрических зарядных точек.

Это важное событие для большого логистического коридора – водители электрических грузовиков будут спокойны, зная, что они будут получать заряд для электромобилей через регулярные промежутки времени, и у них будут удобства. У них нет времени находить зарядные устройства для электромобилей. Они также ожидают, что эти зарядные устройства будут работать стабильно.

Но, в конце концов, у европейских водителей грузовиков не будет другого выбора, кроме как адаптироваться, поскольку в 2030-х годах в Европе в целом будут выведены из эксплуатации как бензиновые, так и дизельные автомобили. Однако велика вероятность, что к следующему десятилетию появятся более быстрые варианты, чем те, что предлагает ВР.

В настоящее время это достаточно важный начальный шаг к электрификации грузовиков в Европе.