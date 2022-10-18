Стартує проєкт співробітництва Renault Trucks та Kleuster.

Renault Trucks об’єднала зусилля з Kleuster, виробником електровантажних велосипедів з Ліона, щоб прискорити виробництво та розповсюдження електронних вантажних велосипедів Freegônes.

Ці вантажні велосипеди будуть збиратися в центрі промислового майданчика Renault Trucks у Венісьє та розповсюджуватися через європейську мережу виробника. Завдяки цьому партнерству Renault Trucks додає рішення для доставки «останньої милі» до свого асортименту електромобілів.

Також цікаво електричну вантажівку Renault вже можна замовити

Вісім років тому Kleuster випустив свій піонерський професійний електровелосипед Freegônes. Зараз ці електричні вантажні велосипеди продаються через французьку мережу Renault Trucks, а з 2023 року — у її європейській мережі.

Щоб задовольнити зростаючий попит, Renault Trucks вже створила виробничу команду з близько десятка людей. У дуже короткостроковій перспективі виробничі потужності зростуть у п’ять разів порівняно з 2022 роком.

Kleuster’s Freegônes — це видатний продукт, розроблений роками досліджень і адаптацій на основі зворотного зв’язку, з активним портфоліо ключових клієнтів, які працюють переважно над доставкою «останньої милі». Майже 200 Freegône зараз крутять педалі по всій Франції, деякі вже більше 7 років, що свідчить про їхню надійність і довговічність.



Freegônes не тільки може під'їхати до доріг, велосипедних доріжок, пішохідних зон і LEZs, їхній невеликий розмір і гнучкість означають, що вони можуть наблизитися до місць доставки, а отже, до клієнтів. З запасом ходу в 80 км цей електровелосипед може бути продуктивнішим, ніж універсал, і економічно ефективнішим завдяки низькій транспортній вартості.

Побудований на шасі з одним кузовом, Freegônes є єдиним вантажним велосипедом на ринку, який пропонує 5 модулів (сухий ящик, холодильний ящик, служба харчування, плоский контейнер і контейнер для сміття), кожен зі своїми особливостями. У той час як сухий бокс Freegônes має неперевершену вантажопідйомність (350 кг корисного навантаження та 2 м3 корисного об’єму), рефрижераторний бокс Freegônes є єдиним електронним вантажним велосипедом, який пропонує схвалений ATP контроль температури в діапазоні від -25°C до +4°C. Сміттєзбірник — це єдиний електронний вантажний велосипед, який може автоматично розвантажуватися в самоскид або контейнер менш ніж за 20 секунд.

Модульність робить цей електронний вантажний велосипед ідеальним для різноманітних цілей, від збору або доставки пакунків або продуктів, кур’єрських послуг, ремісничої торгівлі, збирання сміття, догляду за зеленими насадженнями та харчового сектора.