З початку 2023 року Renault Trucks почне продавати дві нові моделі вантажопідйомністю до 44 тонн: Renault Trucks T E-Tech для регіональних перевезень і Renault Trucks C E-Tech для будівництва.

Renault Trucks розширює асортимент повністю електричних автомобілів – у 2023 році можна буде придбати дві нові моделі вантажопідйомністю до 44 тонн, а саме Renault Trucks T E-Tech для регіональних перевезень Renault Trucks C E-Tech для будівництва та промисловості.

З 2020 року виробник випускає на ринок лінійку повністю електричних вантажівок від 3,1 до 26 тонн, виготовлених у Франції.

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Ці нові моделі в лінійці важких вантажівок Renault Trucks будуть оснащені двома або трьома електродвигунами, що забезпечать загальну потужність до 490 кВт (еквівалент 666 к.с.). Вони також будуть оснащені коробкою передач Optidriver.

Renault Trucks T і C E-Tech матимуть від двох до шести літій-іонних акумуляторів ємністю від 180 до 540 кВт/год. Акумулятори транспортних засобів можна повністю зарядити за 9,5 годин змінним струмом (AC) до 43 кВт або за 2,5 години постійним струмом (DC) до 250 кВт. Ці вантажівки зможуть проїхати до 300 км на одному заряді та до 500 км з одногодинною проміжною швидкою зарядкою (250 кВт).

Щоб легко адаптуватися до будь-якого типу кузова і, отже, до будь-якого типу використання, Renault Trucks T і C E-Tech можуть бути оснащені трьома типами коробки відбору потужності (ВВП): електричною, електромеханічною або на коробці передач.

Ці нові електричні вантажівки матимуть загальну вагу 44 тонни і будуть доступні у версіях тягача 4x2 і 6x2, а також тридемних кузовів 4x2, 6x2 і 8x4.

Renault Trucks T і C E-Tech надійдуть у продаж у першому кварталі 2023 року. Їх виготовлятимуть на заводі Renault Trucks у Бург-ан-Брессі.

Renault Trucks має намір продавати 50% своїх транспортних засобів в електричній формі до 2030 року.