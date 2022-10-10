С начала 2023 года Renault Trucks начнет продавать две новые модели грузоподъемностью до 44 тонн: Renault Trucks TE-Tech для региональных перевозок и Renault Trucks CE-Tech для строительства.

Renault Trucks расширяет ассортимент полностью электрических автомобилей – в 2023 году можно будет приобрести две новые модели грузоподъемностью до 44 тонн, а именно Renault Trucks TE-Tech для региональных перевозок и Renault Trucks CE-Tech для строительства и промышленности.

С 2020 года производитель выпускает на рынок линейку полностью электрических грузовиков от 3,1 до 26 тонн, изготовленных во Франции.

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Эти новые модели в линейке тяжелых грузовиков Renault Trucks будут оснащены двумя или тремя электродвигателями, которые обеспечат общую мощность до 490 кВт (эквивалент 666 л.с.). Они также будут оборудованы коробкой передач Optidriver.

Renault Trucks T и C E-Tech будут оснащены от двух до шести литий-ионными аккумуляторами емкостью от 180 до 540 кВт/ч. Аккумуляторы транспортных средств можно полностью зарядить за 9,5 часа переменным током (AC) до 43 кВт или за 2,5 часа постоянным током (DC) до 250 кВт. Эти грузовики могут проехать до 300 км на одном заряде и до 500 км с одночасовой промежуточной быстрой зарядкой (250 кВт).

Чтобы легко адаптироваться к любому типу кузова и, следовательно, к любому типу использования Renault Trucks T и C E-Tech могут быть оснащены тремя типами коробки отбора мощности (ВВП): электрической, электромеханической или на коробке передач.

Эти новые электрические грузовики будут иметь общий вес 44 тонны и будут доступны в версиях тягача 4x2 и 6x2, а также трехдемных кузовов 4x2, 6x2 и 8x4.

Renault Trucks T и C E-Tech поступят в продажу в первом квартале 2023 года. Их будут производить на заводе Renault Trucks в Бург-ан-Брессе.

Renault Trucks намерена продавать 50% своих транспортных средств в электрической форме до 2030 года.