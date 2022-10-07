Tesla готова почати постачання електровантажівок Semi Компанія нарешті приступила до виробництва моделі, що затрималася, запевнив Ілон Маск.

Один із довгобудів марки Tesla — електрична вантажівка Semi — майже готова до постачання клієнтам. Як повідомляє глава компанії Ілон Маск, Semi нарешті став на конвеєр через п'ять років після прем'єри і три роки після запланованого терміну старту виробництва. Першу новинку отримає компанія Pepsi, яка замовила партію зі 100 вантажівок ще у грудні 2017 року.

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За словами Маска, Pepsi отримає замовлені вантажівки Tesla Semi 1 грудня цього року. Про постачання іншим клієнтам поки що нічого не повідомляється. Pepsi, яка сподівається за допомогою сотні електричних тягачів скоротити негативний вплив на навколишнє середовище, чекала на перші поставки ще рік тому, хоча тоді Маск говорив про відтермінування виробництва аж до 2023 року через дефіцит мікрочіпів.

На логістику припадає близько 10 відсотків загальних викидів вуглекислого газу, що надходить в атмосферу через діяльність Pepsi. Компанія має намір використовувати Semi на підприємстві в Модесто, штат Каліфорнія, яке в майбутньому збирається перетворити на вуглецевий-нейтральний майданчик.

Що стосується самого Semi, то йому пророкують чотиримоторну силову установку. Потужність невідома, але Маск пообіцяв розгін з місця до 100 кілометрів на годину за 20 секунд навіть за повного завантаження, а також здатність підтримувати швидкість навіть на крутих підйомах. З повною батареєю модель зможе проїжджати до 800-1000 кілометрів, а експрес-зарядка поповнить запас енергії в акумуляторі з нуля до 70 відсотків лише за півгодини.