На офіційному сайті Tesla з’явилося відео, в якому виробник показав салон електричної вантажівки Semi, готової до серійного виробництва.

Головна особливість кабіни – крісло водія, встановлене посередині. По обидва боки від керма, запозиченого у легкових Model 3 та Model Y, розташовані широкоформатні екрани, на які виводиться зображення з зовнішніх камер та інша інформація. Також можна помітити два підсклянники праворуч від водія.

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У Semi немає підрульових перемикачів і фізичних кнопок на самому кермі (зате є сенсорні), тому поки що незрозуміло, як реалізовано включення склоочисників, звукового сигналу та покажчиків повороту. При цьому є кілька роз’ємів для підключення гаджетів.

Нагадаємо, перший показ прототипа Semi відбувся ще у 2017 році. Спочатку виробництво електричних тягачів планували розпочати у 2019 році, але після кількох перенесень старт виробництва відсунули на 2023-й.

За неофіційними даними, в рух вантажівку приводитиме чотиримоторна силова установка, віддача якої наразі невідома. На одній зарядці батарей Semi зможе проїжджати до 1000 кілометрів – принаймні Ілон Маск заявляв про намір досягти такого показника запасу ходу. Максимальна вантажність тягача становитиме 36 тонн. Оголошені й попередні динамічні характеристики: з місця до 60 миль на годину (97 км/год) порожня електровантажівка розганятиметься приблизно за п’ять секунд, а з напівпричепом та повним навантаженням розгін займе близько 20 секунд.