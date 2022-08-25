На официальном сайте Tesla появилось видео, в котором производитель показал салон электрического грузовика Semi, готового к серийному производству.
Главная особенность кабины – водительское кресло, установленное посередине. По обе стороны от руля, позаимствованного у легковых Model 3 и Model Y, расположены широкоформатные экраны, на которые выводится изображение с внешних камер и другая информация. Также можно заметить два подстаканника справа от водителя.
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У Semi нет подрулевых переключателей и физических кнопок на самом руле (зато есть сенсорные), поэтому пока неясно, как реализовано включение стеклоочистителей, звукового сигнала и указателей поворота. Есть несколько разъемов для подключения гаджетов.
Напомним, первый показ прототипа Semi прошел еще в 2017 году. Сначала производство электрических тягачей планировали начать в 2019 году, но после нескольких переносов старт производства отодвинули на 2023 год.
По неофициальным данным, в движение грузовик будет приводить четырехмоторная силовая установка, отдача которой пока неизвестна. На одной зарядке батарей Semi сможет проезжать до 1000 километров – по крайней мере, Илон Маск заявлял о намерении достичь такого показателя запаса хода. Максимальная грузоподъемность тягача составит 36 тонн. Объявлены и предварительные динамические характеристики: с места до 60 миль в час (97 км/ч) пустой электрогрузовик будет разгоняться примерно за пять секунд, а с полуприцепом и полной нагрузкой разгон займет около 20 секунд.