На официальном сайте Tesla появилось видео, в котором производитель показал салон электрического грузовика Semi, готового к серийному производству.

Главная особенность кабины – водительское кресло, установленное посередине. По обе стороны от руля, позаимствованного у легковых Model 3 и Model Y, расположены широкоформатные экраны, на которые выводится изображение с внешних камер и другая информация. Также можно заметить два подстаканника справа от водителя.

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У Semi нет подрулевых переключателей и физических кнопок на самом руле (зато есть сенсорные), поэтому пока неясно, как реализовано включение стеклоочистителей, звукового сигнала и указателей поворота. Есть несколько разъемов для подключения гаджетов.

Напомним, первый показ прототипа Semi прошел еще в 2017 году. Сначала производство электрических тягачей планировали начать в 2019 году, но после нескольких переносов старт производства отодвинули на 2023 год.