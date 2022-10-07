Tesla готова начать поставки электрогрузовиков Semi. Компания наконец-то приступила к производству задержавшейся модели, заверил Илон Маск.

Один из долгостроев марки Tesla – электрический грузовик Semi – почти готов к поставке клиентам. Как сообщает глава компании Илон Маск, Semi наконец-то встал на конвейер через пять лет после премьеры и через три года после запланированного срока старта производства. Первую новинку получит компания Pepsi, заказавшая партию из 100 грузовиков еще в декабре 2017 года.

Читайте также Как будет выглядеть грузовик Tesla изнутри: видео

По словам Маска, Pepsi получит заказанные грузовики Tesla Semi 1 декабря этого года. О поставках другим клиентам пока ничего не сообщается. Pepsi, которая надеется с помощью сотни электрических тягачей сократить негативное влияние на окружающую среду, ждала первые поставки еще год назад, хотя тогда Маск говорил об отсрочке производства вплоть до 2023 года из-за дефицита микрочипов.

На логистику приходится около 10 процентов от общих выбросов углекислого газа, поступающего в атмосферу из-за деятельности Pepsi. Компания намерена использовать Semi на предприятии в Модесто, штат Калифорния, которое в будущем собирается превратить в углеродно-нейтральную площадку.

Что касается самого Semi, то ему прочат четырехмоторную силовую установку. Мощность неизвестна, но Маск пообещал разгон с места до 100 километров в час за 20 секунд даже при полной загрузке, а также возможность поддерживать скорость даже на крутых подъемах. С полной батареей модель сможет проезжать до 800 – 1 000 километров, а экспресс-зарядка пополнит запас энергии в аккумуляторе с нуля до 70 процентов всего за полчаса.