Стартует проект сотрудничества Renault Trucks и Kleuster.

Renault Trucks объединила усилия с Kleuster, производителем электрогрузовых велосипедов из Лиона, чтобы ускорить производство и распространение электронных грузовых велосипедов Freegônes.

Эти грузовики будут собираться в центре промышленной площадки Renault Trucks в Венисье и распространяться через европейскую сеть производителя. Благодаря этому партнерству Renault Trucks добавляет решение для доставки “последней мили” в свой ассортимент электромобилей.

Также интересно электрический грузовик Renault уже можно заказать.

Восемь лет назад Kleuster выпустил свой пионерский профессиональный электровелосипед Freegônes. Сейчас эти электрические грузовые велосипеды продаются через французскую сеть Renault Trucks, а с 2023 года – в ее европейской сети.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, Renault Trucks уже создала производственную команду из десятка человек. В очень краткосрочной перспективе производственные мощности вырастут в пять раз по сравнению с 2022 годом.

Kleuster's Freegônes – это выдающийся продукт, разработанный годами исследований и адаптаций на основе обратной связи, с активным портфолио ключевых клиентов, работающих преимущественно над доставкой “последней мили”. Около 200 Freegône сейчас крутят педали по всей Франции, некоторые уже более 7 лет, что свидетельствует об их надежности и долговечности.



Freegônes не только может подъехать к дорогам, велосипедным дорожкам, пешеходным зонам и LEZs, их небольшой размер и гибкость означают, что они могут приблизиться к местам доставки, а следовательно, к клиентам. С запасом хода в 80 км этот электровелосипед может быть более производительным, чем универсал, и экономически эффективным благодаря низкой транспортной стоимости.

Построенный на шасси с одним кузовом, Freegônes является единственным грузовым велосипедом на рынке, который предлагает пять модулей (сухой ящик, холодильный ящик, служба питания, плоский контейнер и мусорный контейнер), каждый со своими особенностями.

В то время как сухой бокс Freegônes имеет непревзойденную грузоподъемность (350 кг полезной нагрузки и 2 м3 полезного объема), бокс Freegônes рефрижераторный является единственным электронным грузовым велосипедом, который предлагает одобренный ATP контроль температуры в диапазоне от -25°C до +4°C. Мусоросборник – это единственный электронный грузовой велосипед, который может автоматически разгружаться в самосвал или контейнер менее, чем за 20 секунд.

Модульность делает этот электронный грузовой велосипед идеальным для различных целей, от сбора или доставки упаковок или продуктов, курьерских услуг, ремесленной торговли, сбора мусора, ухода за зелеными насаждениями и пищевого сектора.