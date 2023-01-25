У Німеччині компанія BP Pulse запустила перший в Європі зарядний коридор для електровантажівок середньої та великої вантажопідйомності.

Шість громадських зарядних станцій, спеціально розроблених для електричних вантажівок, розташовані вздовж 600-кілометрової ділянки Рейнсько-Альпійського коридору у Німеччині.

Ця ділянка дороги – частина одного з найбільш завантажених автомобільних вантажних маршрутів у Європі, яка з’єднує ключові порти Північного моря в Бельгії та Нідерландах із середземноморським портом Генуя, Італія. Він також з’єднує мережу доріг загальною довжиною 1300 км (808 миль).

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Кожна зарядна станція оснащена надшвидкісними зарядними станціями потужністю 300 кВт, які можуть заряджати електричну вантажівку до 200 км приблизно за 45 хвилин.

Німецький роздрібний бренд ВР називається Aral, тому нові зарядні пристрої встановлено на роздрібних торгових майданчиках Aral у Німеччині між столичним регіоном Рейн-Неккар на північний захід від Штутгарта та столичним регіоном Рейн-Рур на схід від голландського кордону.

Магазини Aral пропонують гарячу їжу, туалети та душові для водіїв під час обов’язкових періодів відпочинку, на додаток до зарядки електромобілів у безпечних, добре освітлених і зручних місцях.

У найближчі шість місяців планується відкриття ще двох пунктів зарядки електромобілів на роздрібних майданчиках Aral, щоб завершити новий зарядний коридор.

Очікується, що до 2030 року в Європі працюватиме приблизно 270 000 електричних автомобілів середньої та великої вантажопідйомності, і їм знадобиться до 140 000 громадських і кінцевих електричних зарядних точок.

Це важлива подія для великого логістичного коридору – водії електричних вантажівок будуть спокійні, знаючи, що вони отримуватимуть заряд для електромобілів через регулярні проміжки часу, і вони матимуть зручності. У них немає часу шукати зарядні пристрої для електромобілів. Вони також очікують, що ці зарядні пристрої працюватимуть стабільно.

Але врешті-решт у європейських водіїв вантажівок не буде іншого вибору, окрім як адаптуватися, оскільки у 2030-х роках у Європі в цілому будуть виведені з експлуатації як бензинові, так і дизельні автомобілі. Проте велика ймовірність, що до наступного десятиліття з’являться швидші варіанти, ніж те, що пропонує тут ВР.

Наразі це досить важливий початковий крок до електрифікації вантажівок у Європі.