Обещанная ранее забастовка польских перевозчиков началась. Усложнение движения для грузовиков отмечается на трех пунктах пропуска.

6 ноября польские перевозчики приступили к блокированию проезда грузовиков через польско-украинскую границу. Об этом украинским пограничникам сообщили польские коллеги.

Об этой забастовке было объявлено заранее. Акция может продлиться до конца 2023 года.

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После 13 часов 6 ноября произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска «Ягодин – Дорохуськ», «Краковец – Корчева», «Рава-Русська – Хребене».

Таким образом, усложнение движения для украинских грузовиков возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд. По имеющейся информации, организаторы протеста планируют пропускать только по одному грузовому автомобилю в час. В то же время протестующие не будут мешать проезду грузовиков с военными, гуманитарными и быстро портящимися грузами.

Кроме этого, организаторы забастовки на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусам и легковому транспорту.