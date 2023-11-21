Забастовка польских перевозчиков и неспособность власти с ними договориться уже привели к очень затруднительному положению на рынке сжиженного газа.

Украинские власти надеются провести на этой неделе переговоры с Польшей и Европейской комиссией относительно блокирования польскими перевозчиками грузовиков на границе. Об этом сообщает Reuters.

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"На этой неделе мы надеемся провести переговоры в трехстороннем формате", – заявил торговый представитель Украины Тарас Качка. По его словам, блокировка может повлиять на критически важные поставки энергоресурсов для Украины. В наибольшей степени это касается сжиженного газа, меньшей – бензина и дизельного топлива, сказал чиновник, добавив, что также пострадал импорт из стран Балтии, а не только из Польши. Он назвал это "предкризисной ситуацией".

Как известно, на прошлой неделе Украина и Польша провели переговоры относительно блокировки, но обе стороны сообщили об отсутствии прогресса. В воскресенье украинские власти заявили, что на польской стороне границы застряло около 3 тыс. грузовиков, в частности с топливом и гуманитарной помощью.

Как сообщалось ранее, из-за протеста польских перевозчиков, начавшегося 6 ноября, на пунктах пропуска "Ягодин–Дорогуск", "Краковец–Корчева" и "Рава-Русская–Гребенное" очереди на въезд перед заблокированными пунктами пропуска на украинско-польской границе с польской стороны достигают 40 км.

По данным Мининфраструктуры, на украинско-польской границе было заблокировано 20 тыс. транспортных средств, а поток грузовых автомобилей через нее упал на 20-25%.