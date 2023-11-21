Страйк польських перевізників та неспроможність влади з ними домовитись вже призвели до дуже скрутного становища на ринку скрапленого газу.

Українська влада сподівається провести цього тижня перемовини з Польщею і Європейською комісією щодо блокування польськими перевізниками вантажівок на кордоні. Про це повідомляє Reuters.

Читайте також: Депутати пропонують втричі збільшити акциз на автогаз

«Цього тижня ми сподіваємося провести переговори в тристоронньому форматі», – заявив торговий представник України Тарас Качка. З його слів, блокування може вплинути на критично важливі постачання енергоресурсів для України. Найбільшою мірою це стосується скрапленого газу, меншою – бензину й дизельного пального, сказав посадовець, додавши, що також постраждав імпорт з країн Балтії, а не лише з Польщі. Він назвав це «передкризовою ситуацією».

Як відомо, минулого тижня Україна і Польща провели перемовини стосовно блокування, але обидві сторони повідомили про відсутність прогресу. У неділю українська влада заявила, що на польському боці кордону застрягло близько 3 тис. вантажівок, зокрема з паливом і гуманітарною допомогою.

Як повідомлялося раніше, через протест польських перевізників, що розпочався 6 листопада, на пунктах пропуску «Ягодин–Дорогуськ», «Краківець–Корчова» і «Рава-Руська–Гребенне» черги на в'їзд перед заблокованими пунктами пропуску на українсько-польському кордоні з польського боку сягають 40 км.

За даними Мінінфраструктури, на українсько-польському кордоні було заблоковано 20 тис. транспортних засобів, а потік вантажних автомобілів через нього впав на 20-25%.